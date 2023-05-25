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Пригожин прокомментировал изнасилование школьниц в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Глава частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на информацию о том, что предполагаемый участник ЧВК изнасиловал двух школьниц в Новосибирске.

Мужчина в военной форме совершил насильственные действия в отношении двух школьниц 4 и 5 классов в Советском районе Новосибирска. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его арестовали по решению суда.

Telegram-канал Baza сообщил, что мужчина служил в ЧВК «Вагнер». Школьницы сообщили, что насильник был одет в военную форму с шевроном, на котором был изображен череп. А также угрожал взорвать гранату.

Пригожин отказался обсуждать личность подозреваемого и не подтвердил его участие в специальной военной операции на Донбассе. По его словам, он негативно относится, когда кто-то совершает преступления, в том числе бывшие бойцы ЧВК «Вагнер».

Но заметил, что если этот подозреваемый вернется в состав «Вагнера» из мест лишения свободы, то наказание станет утешением для родителей этих девочек.

Пригожин объяснил, что осужденных набирали в «Вагнер», чтобы защитить детей других граждан от гибели. «И поэтому эти заключенные: часть из них погибли, часть из них вышли на свободу и совершают преступления в 25 раз меньше, чем это было всегда до этого», — процитировала Пригожина пресс-служба.

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ЧП #Криминал #Новосибирск
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Топ комментариев

Alhazred

Азовское море - внутреннее море России. Украина пусть лапу сосет

slavaynin

мало им украинского радиактивного облака.

Alhazred

Когда США принесет "демократию" в Сирию, Кубу, Иран, Венесуэлу, КНДР и Никарагуа? Про Китай и Россию...

corrector

так они не ожидали. что смогут против нато работать, а оказалось , что еще как могут