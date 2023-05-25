Назван самый простой способ купить авиабилеты дешевле

Покупать авиабилеты ночью дешевле, чем днем, свидетельствует исследование, проведенное экспертами Роскачества.

Организация провела исследование восьми популярных сервисов по бронированию авиабилетов — оказалось, что ночью бронирование авиабилетов онлайн стоит дешевле, чем в дневное время суток.

Все дело в системе динамического ценообразования, которую используют авиакомпании. Она чувствительна к колебаниям интереса пользователей. Ночью спрос на билеты традиционно падает — в результате система автоматически снижает цены.

При этом Роскачество опровергло популярное мнение, что покупка авиабилетов в определенные дни недели может быть выгоднее. Оказалось, что этот показатель никак не влияет на ценообразование.