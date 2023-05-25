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Назван самый простой способ купить авиабилеты дешевле

Источник:
ТАСС
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Покупать авиабилеты ночью дешевле, чем днем, свидетельствует исследование, проведенное экспертами Роскачества.

Организация провела исследование восьми популярных сервисов по бронированию авиабилетов — оказалось, что ночью бронирование авиабилетов онлайн стоит дешевле, чем в дневное время суток.

Все дело в системе динамического ценообразования, которую используют авиакомпании. Она чувствительна к колебаниям интереса пользователей. Ночью спрос на билеты традиционно падает — в результате система автоматически снижает цены.

При этом Роскачество опровергло популярное мнение, что покупка авиабилетов в определенные дни недели может быть выгоднее. Оказалось, что этот показатель никак не влияет на ценообразование.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

volmen

Ну теперь надо сделать так что бы эти жертвы были не напрасны. Вечная память парням.

Asd10

Смех без причины - признак дурачины. Не знал?

mosquito__2010

"Переписывание истории никогда к добру не приводило" - совершенно верно, поэтому Путин и озвучивает реальную...

corrector

так они не ожидали. что смогут против нато работать, а оказалось , что еще как могут