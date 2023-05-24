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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

С‑350 «Витязь» сбил самолеты ВСУ в режиме полного автомата

Источник:
РИА Новости
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Российский зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» впервые сбил украинские самолеты и беспилотники в полностью автоматическом режиме.

«Зенитный ракетный комплекс "Витязь" в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских воздушных целей. Ракетами системы были сбиты несколько боевых самолетов и беспилотников Украины», — сказал РИА Новости.

Российский зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»
Российский зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь»
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

По его словам, автоматический режим «реализован по принципу отсутствия отмены человеком решений элементов искусственного интеллекта комплекса в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки», то есть оператор просто не вмешивался в работу комплекса, таким образом, подтверждая выбранный автоматом алгоритм работы. 

При этом «Витязь» работал одновременно работал и в активном, и в пассивном режимах радиолокации. Такой метод повышает помехозащищенность комплекса и его возможности по обнаружению и классификации целей.

С-350 «Витязь» — мобильная многоканальная зенитная ракетная система. Может уничтожать аэродинамические цели — самолеты, беспилотники, крылатые ракеты — на максимальной дальности от 120 до 150 километров, а баллистические цели — на дальности до 25 километров.

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