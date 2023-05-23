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Рассекречены актрисы российской адаптации «Постучись в мою дверь»

Источник:
Sibnet.ru
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Создатели российской адаптации культового турецкого сериала «Постучись в мою дверь» рассекретили актрис, которые будут играть подруг главной героини.

Авторы тщательно скрывают, кто сыграет главных персонажей истории — Серкана Болата и Эду Йылдыз, но сообщили о нескольких второстепенных. У Эды были три подруги с разными характерами. 

Очевидно, что на роль полненькой, веселой и наивной Мелек взяли Юлию Серину («Ольга»). Юриста Джерен, видимо, как и в оригинале, сыграет блондинка Александра Тулинова («Инсомния»). Оторву Фифи на мотоцикле изобразит Екатерина Шумакова («Кафе «Куба»).

Создатели сериала отметили, что в российской версии по сравнению с оригиналом больше экранного времени будет уделено второстепенным персонажам. Съемки фильма начались в середине мая.

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