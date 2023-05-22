Машина патриарха Кирилла попала в ДТП

Люксовый автомобиль бренда Aurus попал в аварию в центре Москвы, изначально появились данные, что это машина патриарха Кирилла, но затем РПЦ их опровергла.

Авария произошла в 6.30 утра по московскому времени на пересечении проспекта Мира и Больничного переулка.

«В аварии поучаствовал Aurus, у него незначительные повреждения», — сказал собеседник РИА Новости, не уточняя, были ли пострадавшие.

Телеграм-канал Baza сообщал, что машина закреплена за патриархом Кириллом.

«Эти сообщения не соответствуют действительности. В настоящий момент автомобиль Aurus с патриархом Кириллом подъезжает к храму Христа Спасителя, — цитирует представителя РПЦ «Интерфакс».

Точный список всех чиновников, передвигающихся на машине Aurus неизвестен. Это не только президент РФ Владимир Путин, глава Ростеха Сергей Чемезов, глава Минпромторга Денис Мантуров, но и другие. Такую машину могут купить не только госслужащие, но и все, кто готов потратить более 39 миллионов рублей.