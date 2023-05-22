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«Вызов» остался лидером проката в отсутствии «Форсажа 10»

Источник:
Sibnet.ru
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«Форсаж 10»
Фото: © кадр из фильма «Форсаж 10»

Фильм «Вызов» о полете врача в космос на пятой неделе проката остается на первой строчке в России, в эти выходные фильм собрал 74,3 миллиона рублей. В это время в других странах СНГ лучшую кассу получил «Форсаж 10» — 121 миллион рублей за первые выходные.

За пять недель «Вызов» собрал 1,5 миллиарда рублей в прокате. Сборы фильма постоянно падают. Фильм не смог обойти того же «Чебурашку», который собирал даже на девятой неделе по 120 миллионов рублей.

«Вызов» — работа режиссера Клима Шипенко. Он и актриса Юлия Пересильд в сопровождении космонавтов летали на МКС, чтобы снять там эпизоды для фильма.

«Вызов» держится на первой строчке в отсутствии главного конкурента — фильма «Форсаж 10». Он в странах СНГ за первые выходные собрал 121 миллион рублей. Новый фильм гоночной франшизы дебютировал с показателями выше предполагаемых на всех рынках.

К концу первого уик-энда американская и канадская касса проекта составила почти 68 миллионов долларов. В международном прокате кино заработало 251 миллион долларов. Итого за дебютный уик-энд у фильма Луи Летерье — 319 миллионов долларов

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Топ комментариев

GammiPluh

ты их Униан посмотри, тебя накроет диссонансом и бредом... там Артемовск не взяли и вообще они взяли...

Sovik

Дело не в количестве жителей, а в том, какое стратегическое значение имеет населенный пункт и сколько...

shatlnk

"Запад передаст Украине истребители F‑16" - ню, ню !, запад точно ПереДаст.

mosquito__2010

И тут Володя осознал что Украине реально вилы.