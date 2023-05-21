НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Бузова поделилась датой последнего секса

Источник:
Sibnet.ru
435 0
Фото: Ирина Огаркова / CC BY-SA 3.0

Певица Ольга Бузова на «Шоу Воли» на ТНТ призналась, что последний раз занималась сексом в 2021 году, и рассказала, как она живет без этого.

Бузова сказала, что у нее был секс в 2021 году. Ведущий шоу Павел Воля спросил, помнит ли она дату.

«Помню ли Даву?», — спросила певица. Она рассталась с блогером Дава (Давидом Манукяном) 21 января 2021 года.

Она отметила, что справляется с отсутствием секса в жизни с помощью спорта, в том числе бокса. Певица добавила, что ей важно встретить свою любовь, а секс это не так важно.

Еще по теме
Погребняк смогла выгнать конкурентку с шоу «Новые звезды в Африке»
Шепс признал превосходство младшего брата в «Битве сильнейших»
Первый канал покажет серию фильмов о создании картин
Объявлен первый участник шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кремль ответил на письмо сибирских ученых об обвинениях в госизменах
Загадочные инфразвуковые сигналы прозвучали над Землей
Стартовала бесплатная раздача Metro: Last Light
СМИ рассказали, как Зеленский оскорбил Папу Римского
Обсуждение (0)
Топ комментариев

Sovik

Дело не в количестве жителей, а в том, какое стратегическое значение имеет населенный пункт и сколько...

GammiPluh

ты их Униан посмотри, тебя накроет диссонансом и бредом... там Артемовск не взяли и вообще они взяли...

shatlnk

"Запад передаст Украине истребители F‑16" - ню, ню !, запад точно ПереДаст.

mosquito__2010

И тут Володя осознал что Украине реально вилы.