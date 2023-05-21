Бузова поделилась датой последнего секса

Певица Ольга Бузова на «Шоу Воли» на ТНТ призналась, что последний раз занималась сексом в 2021 году, и рассказала, как она живет без этого.

Бузова сказала, что у нее был секс в 2021 году. Ведущий шоу Павел Воля спросил, помнит ли она дату.

«Помню ли Даву?», — спросила певица. Она рассталась с блогером Дава (Давидом Манукяном) 21 января 2021 года.

Она отметила, что справляется с отсутствием секса в жизни с помощью спорта, в том числе бокса. Певица добавила, что ей важно встретить свою любовь, а секс это не так важно.