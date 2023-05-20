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Шепс признал превосходство младшего брата в «Битве сильнейших»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Александра Шепса

Александр Шепс в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» признал, что его брат Олег очень сильный конкурент.

Младший Шепс лучше других справился с испытанием «Битвы сильнейших», наблюдатели поставили ему высшие оценки. Коллеги экстрасенсы тоже не поскупились на высокие баллы, почти все поставили десятки.

Александр Шепс, комментируя свою оценку (10 баллов), признался, что «слегка побаивается брата». Когда ведущий проекта Марат Башаров спросил, снята ли корона, старший Шепс ответил утвердительно.

«Корона уже снята давным-давно. Он (Олег) с меня ее сам содрал», — с улыбкой сказал Александр Шепс.

«Экстрасенсы. Битва сильнейших» — шоу, где собрали победителей и финалистов из разных сезонов «Битвы экстрасенсов». Участники разбиваются на тройки, проходят испытания, а потом получают баллы от наблюдателей, коллег и зрителей.

Главными лидерами турнирной таблицы остаются Александр и Олег Шепсы, также высокие шансы на тройку лидеров у Виктории Райдос, Константина Гецати, Дмитрия Матвеева.

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Топ комментариев

andrei703333

в 100 раз меньше чем миллиардная установка пэтриот

nicollaich

Это которая независимая и непредвзятая организация?

CaRdan

Это че это, наш самолет насильно прилетел туда что ли? Если президент сказала "не желательно".

pepelmetal

"В любой точке мира" Где тут хоть слово про границу наукраины)?