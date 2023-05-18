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Россия построит железную дорогу до Персидского залива

Источник:
Sibnet.ru
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Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси подписали соглашение о строительстве железной дороги Решт — Астара для перевозок по международному транспортному коридору (МТК) «Север — Юг».

Перевозки по коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами, цитирует «Коммерсант» Путина. По его словам, «доставка грузов из Санкт-Петербурга, скажем, в Мумбай займет около десяти суток», тогда как «время в пути по традиционным торговым маршрутам составляет до 30–45 суток».

Общая стоимость проекта — 1,6 миллиарда евро. Россия выделит на реализацию проекта 1,3 миллиарда евро. «Это межгосударственный кредит, возвратный, естественно, в течение срока окупаемости этого проекта»,— пояснил вице-премьера Александр Новак.

Решт – Астара — недостроенный участок железной дороги на территории Ирана протяженностью 162 километра. Его достройка откроет сквозное железнодорожное сообщение Ирана с Азербайджаном и Россией в рамках западной ветки коридора «Север – Юг».

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Экономика #Транспорт и дороги
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Топ комментариев

колобок11

Просто автодилеры нажраться не могут.

trif94

Половина продуктов подорожало на 30%, запчасти для авто на 30-40%, медикаменты также на 30%. Я уже молчу...

mosquito__2010

У тебя фантазия буйная, про братву поржал, спасибо.

Удавиков

мишустин и правительство в какой реальности живут, может он про другую страну отсчитывался перед президентом?