Россия построит железную дорогу до Персидского залива

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси подписали соглашение о строительстве железной дороги Решт — Астара для перевозок по международному транспортному коридору (МТК) «Север — Юг».

Перевозки по коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами, цитирует «Коммерсант» Путина. По его словам, «доставка грузов из Санкт-Петербурга, скажем, в Мумбай займет около десяти суток», тогда как «время в пути по традиционным торговым маршрутам составляет до 30–45 суток».

Общая стоимость проекта — 1,6 миллиарда евро. Россия выделит на реализацию проекта 1,3 миллиарда евро. «Это межгосударственный кредит, возвратный, естественно, в течение срока окупаемости этого проекта»,— пояснил вице-премьера Александр Новак.

Решт – Астара — недостроенный участок железной дороги на территории Ирана протяженностью 162 километра. Его достройка откроет сквозное железнодорожное сообщение Ирана с Азербайджаном и Россией в рамках западной ветки коридора «Север – Юг».