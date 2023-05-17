Режиссеры США увидели в Сабине Ахметовой типаж русской проститутки

Актриса Сабина Ахметова, ставшая популярной благодаря роли в сериале «Содержанки», рассказала, что кинематографисты в Америке ей часто предлагают сыграть стереотипных персонажей.

«Если мне присылают сценарий, где мне в серии предстоит сыграть русскую проститутку, отказываюсь. Я не против сыграть женщину легкого поведения, если в этом есть объем, какая-то энергия и возможность проявиться, но такое бывает редко», — сказала Ахмедова в интервью Hello Russia.

Среди американских проектов, в которых снялась Ахмедова, драма «Since August», сериал «ФБР: За границей», боевик «3-я степень».

Российские проекты, где можно увидеть Ахметову, — «Содержанки», «Мамы чемпионов», «Русские горки», «Колл-центр», «Самка богомола» и другие.

Русских актеров, которые снимались в известных зарубежных проектах, немного. Успешнее других в этом оказались Светлана Ходченкова («Росомаха: Бессмертный»), Данила Козловский («Академия вампиов»), Владимир Машков («Миссия невыполнима: протокол "Фантом"»).