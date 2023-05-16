Планы киевских властей подорвать нефтепровод «Дружба» можно интерпретировать как агрессию против государства НАТО, заявил венгерский эксперт по вопросам политики безопасности и экономист Дьердь Ногради.

«Они хотели, образно говоря, напасть на страну альянса», — сказал аналитик в интервью венгерскому изданию Magyar Nemzet, комментируя желание официального Киева взорвать нефтепровод.

Подобный акт агрессии может стать поводом для обращения к Статье 5 устава НАТО, которая гласит, что нападение на одну или несколько стран — членов блока рассматривается как нападение на весь альянс, подчеркнул Ногради.

По его словам, Украина не может ставить под угрозу поставки ключевых ресурсов третьим странам, как участница международной энергетической хартии. Страна дала гарантии транзита вне зависимости от своей внешней политики.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть данные Пентагона опубликовала материал, в котором указывалось, что Владимир Зеленский за закрытыми дверями выступал с предложениями подорвать трубопровод «Дружба».

«Дружба» – крупнейший в мире нефтепровод, который предназначен для транспортировки нефти в Европу. Северная ветка нефтепровода идет через Белоруссию и Польшу в Германию, южная — через Украину в Чехословакию и Венгрию.