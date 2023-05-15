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Стартовал эксперимент по маркировке соков и сладких газировок

Источник:
«Российская газета»
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Эксперимент по маркировке безалкогольных напитков стартовал в России. Его цель — борьба с нелегальным рынком и контрафактной продукцией, сообщили в Минпромторге

Речь идет о соках, напитках с соком, компотах, морсах, растительных напитках (на основе сои, орехов, злаков и семян), водах, включая минеральные и газированные, с содержанием сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ.

Участие в нем для предприятий добровольное. Но как показывает практика, обычно сразу после эксперимента маркировка становится обязательной. Производитель должен будет наносить на свою продукцию специальную цифровую маркировку, рассказали «Российской газете» в ведомстве.

Потребитель может свободно увидеть эту информацию с помощью приложения «Честный знак»: сканируя коды маркировки, можно проверить подлинность товара и узнать другую информацию о нем.

С помощью эксперимента испытают систему маркировки для противодействия незаконному ввозу, производству и обороту безалкогольных напитков, в том числе контрафактных.

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