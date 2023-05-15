Выдачу справок о смерти военных упростили

Два закона, упрощающих признание участников спецоперации на Украине погибшими и пропавшими без вести, начали действовать с 15 мая.

Законы предложили в более короткие сроки признавать военнослужащих безвестно отсутствующими и объявлять гражданина умершим.

Теперь военнослужащий может быть признан безвестно отсутствующим, если в течение шести месяцев нет сведений о месте его пребывания.

Через три месяца члены семьи пропавшего без вести смогут инициировать процедуру признания бойца погибшим.

Погибшим будет также признан военнослужащий, «который пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью», если с тех пор о нем нет сведений в течение шести месяцев.