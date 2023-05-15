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Выдачу справок о смерти военных упростили

Источник:
Sibnet.ru
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Два закона, упрощающих признание участников спецоперации на Украине погибшими и пропавшими без вести, начали действовать с 15 мая.

Законы предложили в более короткие сроки признавать военнослужащих безвестно отсутствующими и объявлять гражданина умершим.

Теперь военнослужащий может быть признан безвестно отсутствующим, если в течение шести месяцев нет сведений о месте его пребывания.

Через три месяца члены семьи пропавшего без вести смогут инициировать процедуру признания бойца погибшим.

Погибшим будет также признан военнослужащий, «который пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью», если с тех пор о нем нет сведений в течение шести месяцев.

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Жизнь #Законы #Армия
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Топ комментариев

scorpion2777

Отличный, у местных хрюков (и не уместных) днище рвёт

mosquito__2010

Зеленский и Украина в целом это теперь зловонный отстойник всяческих нечистот куда можно сбрасывать любые...

pepelmetal

Сын нациста эсэсовца не мог сказать иначе!

nicollaich

Что там с самолётами украинских всу, выпустивших эти ракеты? Благополучно долетели ли домой?