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Вышел первый трейлер спин-оффа «Ходячих» про Мэгги и Нигана

Источник:
Sibnet.ru
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Мэгги и Ниган отправляются на Манхэттен в первом трейлере спин-оффа «Ходячие мертвецы: Мертвый город», который выйдет 18 июня.

«Ходячие мертвецы» — экранизация комиксов Роберта Киркмана о зомбиапокалипсисе, первый эпизод вышел в октябре 2010 года на канале АМС, последний – осенью 2022 года, всего выпущено 177 серий. Несмотря на завершение основного сериала, канал объявил о производстве нескольких спин-оффов.

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Первый из них, «Мертвый город», стартует 18 июня, сообщалось, что он будет состоять из шести эпизодов. К своим ролям вернутся о Лорен Коэн и Джеффри Дин Морган. Первоначально сериал назывался «Остров Мертвых», позже название заменили на «Мертвый Город».

События в шоу развернутся через два года после финала «Ходячих Мертвецов». Судя по ролику, Мэгги и Ниган объединяются, чтобы спасти Хершеля, похищенного неизвестными людьми, которые при этом знают Нигана.

После уходы Алисии Дебнем-Кэри из «Бойтесь Ходячих Мертвецов», Джеффри Дин Морган публиковал твитт, где намекал на возможное появление ее персонажа Алиши Кларк в «Мертвом Городе».

Это четвертый спин-офф сериала «Ходячие мертвецы». Ранее выходили «Бойтесь Ходячих Мертвецов», последний восьмой сезон которых стартует 14 мая, двухсезонный «Ходячие Мертвецы: Мир за пределами», а также «Истории Ходячих Мертвецов», вышедшие одним сезоном.

«Мертвый Город» — первое прямое продолжение основного шоу, после которого выйдут проекты «Дэрил Диксон» и неназванный спин-офф Рика и Мишонн, первый выйдет в текущем году, второй – в следующем.

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