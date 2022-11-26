«Ходячие мертвецы»: чем закончился культовый сериал

Финальный эпизод последнего сезона «Ходячих мертвецов» вышел на этой неделе, поставив условную точку в самом культовом сериале про зомби. Но итог 12-летней эпопеи оставил без ответа множество важных вопросов. А это значит — финал промежуточный, история будет продолжена.

Откуда взялся зомби-вирус? Почему начали «развиваться» ходячие? Куда в финале девятого сезона вертолет унес главного героя Рика Граймса? Кто настоящий отец Джудит Граймс? Что станет в итоге с миром, где люди «встают» после смерти, чтобы пожирать живых? Эти вопросы продолжают мучить фанатов.

«Ходячие мертвецы» — экранизация комиксов Роберта Киркмана, первый эпизод вышел в октябре 2010 года на канале АМС, всего выпущено 177 эпизодов. Сериал рассказывает о группе людей под руководством полицейского Рика Граймса (Эндрю Линкольн), пытающихся выжить после того, как человечество поразил вирус, превращающий умерших людей в кровожадных зомби.

О чем сериал?

Предупреждение: в тексте содержатся спойлеры. В начале сериала Рик Граймс приходит в себя после ранения в разрушенной и пустой больнице в Атланте. Понимая, что проспал конец света, он отправляется на поиски жены Лори и сына Карла, которых находит вместе со своим напарником Шейном и другими выжившими.

Они обнаруживают одно убежище за другим, но нигде не оказывается достаточно безопасно — ни на ферме ветеринара Хершела, ни в тюремном блоке под боком у благополучной с виду общины со спятившим губернатором во главе. В конце пятого сезона люди Рика добираются до Вашингтона, где находят общину под названием Александрия, которая становится их домом до конца сериала.

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Несмотря на то, что зомбиапокалипсис — основная тема сюжета, попытки людей выжить в изменившимся мире и спастись от вечно голодных монстров не всегда находятся на первом плане. Авторы демонстрируют нам самых ужасающих чудовищ, которых когда-либо создавала природа — людей, быстро теряющих мораль и человеческий облик при разрушении привычной системы.

Анархисты Волки, терроризирующая мирные общины банда Спасителей во главе со зловещим Ниганом, Шепчущие, носящие маски из кожи мертвых и управляющие огромными ордами мертвецов, огромное Содружество в Огайо — кажущийся благополучным город со своими подводными течениями и грязными секретами. Это далеко не весь список антагонистов, с которыми приходится сражаться главным героям.

Кто герои

На протяжении 12 лет в сериале снялись десятки актеров, которых вводили в сюжет и убирали из него с гибелью персонажа или его исчезновением. В третьем сезоне погибает жена Рика Лори, успев родить дочку, отцом которой мог быть как Рик, так и его друг Шейн.

В восьмом сезоне после укуса мертвеца гибнет повзрослевший Карл, а в конце девятого сезона исчезает сам Рик — Эндрю Линкольн заявил, что устал от постоянной занятости на съемках и хочет проводить больше времени с семьей.

Зрителям показали, как таинственный вертолет подобрал раненного Рика и унес его в неизвестном направлении. Его похитила военная организация, именующая себя Гражданской республикой. Об этом не знали члены общины, думая, что Рик погиб на взорванном мосту.

Данай Гурира, играющая роль новой возлюбленной Рика Мишонн, ушла из сериала в десятом сезоне. Героиня отправилась на поиски мужа после получения свидетельства о том, что он жив.

Дальнейшие сезоны были призваны завершить линии оставшихся главных героев. Например, Кэрол и Дэрила, — единственных «старичков», находящихся в шоу с первого сезона.

Чем закончился сериал?

Финал сериала отличается от комикса, в котором Рик Граймс, как и Карл, дожили до развязки. В итоге в печатной версии Рика убили в предпоследнем выпуске, он стал национальным героем, а его сын спустя десять лет чтит память отца в новом, созданном с его помощью обществе.

У сериала финал оказался открытым. Содружество, в которое вошла Александрия, показано спустя год после финальной битвы с ордой мертвецов, некоторые из которых «эволюционировали». Не все герои пережили ту битву, но оставшиеся в живых получили свой хэппи-энд.

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Дэрил, оставив Джудит Граймс, которой заменил отца, и сына Рика с Мишонн Эр-Джейя под присмотром Кэрол, отправился на поиск новых общин и родителей детей. С пропажи Рика прошло много лет, но он до сих пор винит себя в случившимся с другом.

Еще одна главная героиня Мэгги объясняется с Ниганом, который много лет назад забил до смерти битой ее мужа Гленна у нее на глазах. Она говорит, что видит его раскаяние и хочет простить, но не может. Ниган в итоге покидает общину. Но мы знаем, что их пути еще пересекутся.

На последних кадрах зрителям показали и самого Рика, безуспешно пытающегося сбежать от своих похитителей – зловещий черный вертолет пресек эту попытку. Увидели поклонники и разыскивающую мужа Мишонн.

Реакция зрителей

Большинству зрителей понравился финал сериала. На IMDb последняя серия эпохального шоу получила 8,5 балла, за весь сезон оценка только один раз упала ниже 7, а в целом стабильно держалась на уровне 7-8 баллов.

Тем не менее, многие зрители уже на протяжении ряда лет говорили о необходимости заканчивать сериал. Значительная часть фанатов бросила шоу после ухода Эндрю Линкольна.

Но и поклонники, и критики сериала сходятся в одном — с его завершением уходит целая эпоха, потому что сериал и вселенная «Ходячих» стали родными для огромного числа людей.

После финала актеры и создатели сериала записали ролик, в котором поблагодарили поклонников, прошедших вместе с ними этот большой и сложный путь. В нем снялись Эндрю Линкольн, Норман Ридус, Данай Гурира, Мелисса МакБрайд, Джеффри Дин Морган, а также члены первоначального актерского состава Чендлер Риггз, Сара Уэйн Кэллис, Лори Холден и другие.

Еще не конец

Очевидно, что показанный в сериале финал для ключевых персонажей нельзя назвать окончательным завершением истории. Учитывая имеющиеся и анонсированные спин-оффы, можно смело говорить о разделении основной ветки на несколько.

Так, в 2023 году выйдет спин-офф «Ходячих мертвецов» о Дэриле, к роли которого вернется Норман Ридус. События шоу развернутся в постапокалиптической Европе. Актер рассказал изданию Comicbook, что сериал будет разительно отличаться от главного. Историю покажут на фоне средневековых замков, важной станет религиозная составляющая.

Первоначально планировалось, что в этом путешествии к Дэрилу присоединится Кэрол, но актриса в итоге отказалась от съемок во Франции.

«Ходячие мертвецы: Мертвый город» расскажет о Мэгги и Нигане, которые попадут на Манхэттен, оказавшийся в изоляции от остального мира. Кроме выживших, они встретят там гигантскую орду, подобной которой еще не видели. Премьера запланирована на апрель 2023 года, к ролям вернутся Лорен Коэн и Джеффри Дин Морган.

Историю Рика собирались продолжить тремя полнометражными фильмами, но позже планы изменились, теперь им с Мишонн посвятят отдельный и пока безымянный спин-офф.

До финала основного сериала вышли три спин-оффа. «Бойтесь ходячих мертвецов» уже набрал семь сезонов, в следующем году выйдет восьмой. Некоторые актеры перешли в это шоу из главного. Действие началось в первые дни эпидемии в Лос-Анджелесе и постепенно сместилось к Мексике.

Двухсезонный «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» рассказал о детях, родившихся и выросших после начала апокалипсиса. Здесь развивается тема с эволюционировавшими мертвецами, которых показали в финале главного шоу.

«Истории ходячих мертвецов» пока вышли в одном сезоне. Это цикл историй про выживших людей — как уже знакомых поклонникам киновселенной, так и совершенно новых героев.

Финал сериала, как и комиксы, не раскрыл происхождение ужасающего вируса. Поклонники надеются, что этот важный вопрос может получить ответ в одном из «дочерних» шоу.