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Эксперт назвал самую частую проблему с зарядкой смартфона

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон на зарядке
Фото: © Onur Binay / Unsplash License

Эксперт рассказал, что загрязнение порта это наиболее распространенная причина проблем с зарядкой смартфона. 

Ведущий технический специалист компании Ваге Закарян рассказал «Газете.Ru», что порт для зарядки может засориться пылью, мелким мусором и даже шерстью домашних животных, поэтому необходимо регулярно проверять его состояние и чистить. Для этого подойдет щетка или можно продуть его холодным воздухом.

Если самостоятельная прочистка не дала нужного результата, то это еще не значит, что возникла серьезная проблема со смартфоном. Возможно, специалист из сервисного центра сможет сделать более качественную очистку контактов, и зарядка снова будет работать.

Правильная зарядка: как продлить жизнь смартфону

Закарян отметил, что аналогичная ситуация может возникнуть не только из-за загрязнения, но и из-за намокания смартфона. В этом случае гаджет сначала нужно просушить, а после можно еще раз попробовать зарядить мобильное устройство.

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Топ комментариев

MuCbE

Так просто бы показали его и все.

nicollaich

После этого цеивропейцы на ютубе вновь будут два дня молчать и отстирывать шаровары.

mosquito__2010

"Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо все хо ро шо" (С). Бахмуту вилы.

nicollaich

Я спросил на ютубе у цеивропейских знатоков. Жду ответа.