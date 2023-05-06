Подозреваемый в покушении на Прилепина признал вину

Задержанный по подозрению в причастности к теракту против Захара Прилепина признался, что действовал по заданию украинских спецслужб, сообщается в телеграм-канале СК РФ.

Будучи гражданином Украины, Александр Пермяков получил гражданство РФ, после чего выполнял поручения украинских спецслужб. Сейчас продолжается розыск его возможных соучастников.

По словам Пермякова, он заложил взрывное устройство на дороге по пути следования автомобиля Прилепина, затем дистанционно привел его в действие, после чего скрылся с места происшествия.

В субботу утром машину, в которой находился писатель, подорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель автомобиля погиб, сам Прилепин получил ранения и находится в больнице. СК возбудил уголовное дело по статье «Теракт».