Этап нокаутов стартует в 11 сезоне «Голоса»

Наставники избавились от половины участников в командах, теперь в каждой команде по шесть участников. Они сразятся за право пройти дальше в этапе нокауты.

По правилам нокаутов, участники каждой команды делятся на тройки. Артисты в каждой тройке исполняют сольную песню, а наставник выбирает одного человека, который проходит в следующий этап. Каждый наставник может спасти одного выбывшего участника, забрав к себе в команду.

В нокаутах 11-го сезона «Голоса» выступят следующие участники:

Команда Полины Гагариной — Виктория Соломахина, Владислав Зотов, Илона Красникова, Надежда Проскурина, Яна Арндт, Анастасия Баранникова.

Команда Антона Беляева — Николай Щерба, Гульнара Байгузина, Астемир Болов, Юлия и Диниил Брант, Анастасия Капрельян, Виктория Княжевская.

Команда Басты — Ирина Сыщикова, Павел Зибров, Алина Бахшалиева, Мария Лапшина, Анастасия Демидова, Полина Кузьмина.

Команда Владимира Преснякова — Эльмира Диваева, Маша Мэй, Маргарита Багдасарян, Ахмед Ахмедов, Арут Григорян, Людмила Серебрякова.

Этап нокаутов 11-го сезона «Голоса» выйдет в эфир в пятницу, 5 мая в 21.45 на Первом канале.