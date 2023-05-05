НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Этап нокаутов стартует в 11 сезоне «Голоса»

Источник:
Sibnet.ru
152 0
Фото: © кадр из шоу «Голос»

Наставники избавились от половины участников в командах, теперь в каждой команде по шесть участников. Они сразятся за право пройти дальше в этапе нокауты.

По правилам нокаутов, участники каждой команды делятся на тройки. Артисты в каждой тройке исполняют сольную песню, а наставник выбирает одного человека, который проходит в следующий этап. Каждый наставник может спасти одного выбывшего участника, забрав к себе в команду.

В нокаутах 11-го сезона «Голоса» выступят следующие участники:

Команда Полины Гагариной — Виктория Соломахина, Владислав Зотов, Илона Красникова, Надежда Проскурина, Яна Арндт, Анастасия Баранникова.

Команда Антона Беляева — Николай Щерба, Гульнара Байгузина, Астемир Болов, Юлия и Диниил Брант, Анастасия Капрельян, Виктория Княжевская.

Команда Басты — Ирина Сыщикова, Павел Зибров, Алина Бахшалиева, Мария Лапшина, Анастасия Демидова, Полина Кузьмина.

Команда Владимира Преснякова — Эльмира Диваева, Маша Мэй, Маргарита Багдасарян, Ахмед Ахмедов, Арут Григорян, Людмила Серебрякова.

Этап нокаутов 11-го сезона «Голоса» выйдет в эфир в пятницу, 5 мая в 21.45 на Первом канале.

Еще по теме
Телепремьера фильма «Нюрнберг» состоится сразу на четырех каналах
Сериал «Юность» про блогера покажут на СТС
Премьера сериала «Операция "Неман"» на ТВ состоится 7 мая
Участники «Фактора страха» преодолели пропасть над Катунью
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Мамонтенок и Скорпион победили в «Маске» и показали лица
Пудель занял третье место в «Маске» и раскрыл свою личность
ЮАР попросила Путина не приезжать на саммит БРИКС
Мандрил первым снял маску в финале
Обсуждение (0)
Топ комментариев

mosquito__2010

Киевский режим обречен на погибель в любых сложившихся условиях ибо деструкция основанная на преступлениях...

Nik3316

"Еще девушку удивляет, что уголовное дело до сих пор не закрыли." потому что это так не работает, зарабатывать...

userkc

кто платит блоггерам? за что? за рекламу?

mosquito__2010

Того смотри примерно там и останется по результатам контрнаступа.