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Расчет комплекса «Штурм‑С» остановил танковый прорыв ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Расчет самоходного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Штурм-С» из мобилизованных поразил два вражеских танка, сообщил командир взвода ПТРК с позывным «Старый».

«Мы знали, что возможна вероятность прорыва танков. Вышли два танка на нас из лесополосы. Мы предприняли все, чтобы их остановить», — сказал командир взвода в опубликованном Минобороны РФ видео.

По словам «Старого», расчет «Штурм-С» поразил оба танка с первого выстрела.

«Штурм-С» — способен поражать бронированные цели, полевые укрепления, малоскоростные воздушные цели на расстоянии до 5 тысяч метров.

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