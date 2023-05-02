Расчет комплекса «Штурм‑С» остановил танковый прорыв ВСУ

Расчет самоходного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Штурм-С» из мобилизованных поразил два вражеских танка, сообщил командир взвода ПТРК с позывным «Старый».

«Мы знали, что возможна вероятность прорыва танков. Вышли два танка на нас из лесополосы. Мы предприняли все, чтобы их остановить», — сказал командир взвода в опубликованном Минобороны РФ видео.

По словам «Старого», расчет «Штурм-С» поразил оба танка с первого выстрела.

«Штурм-С» — способен поражать бронированные цели, полевые укрепления, малоскоростные воздушные цели на расстоянии до 5 тысяч метров.