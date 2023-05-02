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Три девушки из Новосибирска прошли в полуфинал конкурса «Мисс Офис»

Источник:
Sibnet.ru
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Три сотрудницы новосибирских компаний прошли в полуфинал конкурса красоты «Мисс Офис», сообщает пресс-служба конкурса.

На кастинге в Новосибирске три участницы смогли пробиться в полуфинал. Это менеджер проектов «Эйчерс» Кристина Амельченко, руководитель отдела продаж «Яхомов и партнеры» Наталья Москвитина и персональный менеджер «Сбербанка» Анастасия Герасимова.

Полуфиналисток ждет интернет-голосование за выход в финал конкурса. Только 30 из них пригласят в Москву на финальное шоу, где компетентное жюри выберет одну победительницу. Она получит титул «Мисс Офис – 2023» и главный приз – 3 миллиона рублей.

Международный конкурс красоты «Мисс Офис» — ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Его целью стало продвижение образа успешной деловой женщины.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

MuCbE

Ну на Украине она частенько меняется. Так что спасибо, не надо. Особенно всяких клоунов-тиктокеров вроде...

korvinsS

Полностью с тобою согласен ниже тебе уже некуда опускаться.

Nik3316

вот объясни мне, как курс валюты соотносится с благосостоянием населения? вот как?ты курс японской ены...

korvinsS

Оно не объяснит потому что понятия об этом не имеет оно может писать только всякую чепуху не более.