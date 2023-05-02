Три девушки из Новосибирска прошли в полуфинал конкурса «Мисс Офис»

Три сотрудницы новосибирских компаний прошли в полуфинал конкурса красоты «Мисс Офис», сообщает пресс-служба конкурса.

На кастинге в Новосибирске три участницы смогли пробиться в полуфинал. Это менеджер проектов «Эйчерс» Кристина Амельченко, руководитель отдела продаж «Яхомов и партнеры» Наталья Москвитина и персональный менеджер «Сбербанка» Анастасия Герасимова.

Полуфиналисток ждет интернет-голосование за выход в финал конкурса. Только 30 из них пригласят в Москву на финальное шоу, где компетентное жюри выберет одну победительницу. Она получит титул «Мисс Офис – 2023» и главный приз – 3 миллиона рублей.

Международный конкурс красоты «Мисс Офис» — ежегодный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Его целью стало продвижение образа успешной деловой женщины.