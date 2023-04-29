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Украинская беженка разделась в прямом эфире телешоу

Источник:
Sibnet.ru
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Украинская беженка разделась в эфире скандального британского телешоу Naked Attraction на телеканале Channel 4. По правилам шоу его участники ищут себе пару, обнажаясь полностью.

кадр из шоу Naked Attraction
кадр из шоу Naked Attraction
Фото: © кадр из шоу Naked Attraction

Сексолог Мария рассказала, что была замужем в 18 лет, а сейчас находится в поисках новой любви. Она также поведала, что была вынуждена бежать из страны после того, как в ее дом начал целиться танк.

Ведущая Анна Ричардсон назвала ее побег с территории Украины «адским путешествием» и выразила надежду, что участие в шоу поможет беженке найти «новую любовь».

В рамках телешоу участники и не видят лиц предполагаемых партнеров, а только их обнаженные тела. В итоге 22-летняя украинка отказалась провести ночь с 23-летней девушкой из Бристоля и выбрала одного из юношей.

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Топ комментариев

Maniac.

Может надо не рекомендовать дорогое масло, а бороться с контрафактом.

rumatam

а где гарантия что дорогое не веретенка?

Удавиков

они в другой реальности существуют

rumatam

хохол ..............не зъим но поднодкусью.