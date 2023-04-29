Украинская беженка разделась в прямом эфире телешоу

Украинская беженка разделась в эфире скандального британского телешоу Naked Attraction на телеканале Channel 4. По правилам шоу его участники ищут себе пару, обнажаясь полностью.

кадр из шоу Naked Attraction Фото: © кадр из шоу Naked Attraction

Сексолог Мария рассказала, что была замужем в 18 лет, а сейчас находится в поисках новой любви. Она также поведала, что была вынуждена бежать из страны после того, как в ее дом начал целиться танк.

Ведущая Анна Ричардсон назвала ее побег с территории Украины «адским путешествием» и выразила надежду, что участие в шоу поможет беженке найти «новую любовь».

В рамках телешоу участники и не видят лиц предполагаемых партнеров, а только их обнаженные тела. В итоге 22-летняя украинка отказалась провести ночь с 23-летней девушкой из Бристоля и выбрала одного из юношей.