Поехать на природу, но отказаться от шашлыка из-за страха набрать вес — обидно. Ситуацию спасет диетическое куриное мясо. К тому же, это бюджетный вариант. А несколько секретов помогут приготовить из курицы по-настоящему вкусный шашлык.

Курица — идеальное мясо для худеющих и приверженцев здорового питания. В среднем 100 граммов курицы содержат около 165 калорий и 3 грамма жиров. Это значительно меньше, чем в другом мясе — говядине, свинине или баранине.

«Если вы ищете более диетическую опцию, то белое мясо (грудка) содержит меньше жиров и калорий, чем красное мясо из бедер», — сказала Sibnet.ru нутрициолог, диетолог Ольга Деккер.

Низкокалорийные маринады

Маринады на основе лимонного сока, уксуса, соевого соуса или йогурта — более диетические, чем маринады на основе масла. А травы, специи и другие ароматические ингредиенты придадут мясу более яркий вкус.

Повар Дмитрий Ознобишин предложил несколько вариантов легких маринадов для куриного шашлыка. Расчет на 1 килограмм куриного филе.

Маринад на газировке

— Лук репчатый: 350 граммов (нарубить полукольцами и хорошенько выжать из него сок на мясо, кольца добавить в маринад)

— Соль, перец: по вкусу

— Паприка: 1 чайная ложка

— Хлопья чили: 1 чайная ложка

— Газированная вода: 250 миллилитров

— Масло растительное: 2 столовые ложки

— Кинза или петрушка: пучок

Мясо маринуется 3-4 часа. «Газированная вода размягчает структуру мяса и быстрее напитает его всеми соками маринада. Маринад удобен тем, что его можно сделать практически перед готовкой», — пояснил повар.

Йогуртовый маринад

— Классический йогурт: 400 миллилитров

— Чеснок: 3-4 зубчика (измельчить)

— Имбирный порошок: 2-3 чайные ложки

— Тмин: 1 чайная ложка

— Растительное масло: 1 столовая ложка

— Кетчуп: 1 столовая ложка

— Щепотка мускатного ореха

— Сок лимона: по вкусу

Тщательно перемешать все ингредиенты и оставить курицу мариноваться минимум на 12 часов.

В этом маринаде куриный шашлык получается сочным с вкусной и хрустящей корочкой, даже если это филе.

Апельсиновый маринад

— Соевый соус: 70 миллилитров

— Сок двух апельсинов

— Апельсиновая цедра (натереть на мелкой терке)

— Масло растительное: 2 столовые ложки

— Чеснок: 2-3 зубчика

— Соль, перец по вкусу

— Крахмал кукурузный: 1 столовая ложка

Мясо маринуется ночь. Шашлык получится свежим, ярким и необычайно вкусным.

Если хочется еще большей экзотики, можно усилить апельсиновый вкус. Для этого достаточно 2-3 минуты прогреть в сотейнике оставшийся маринад и покрыть готовый шашлык глянцевой глазурью.

Особенности приготовления

Для приготовления шашлыка из курицы надо брать только охлажденное мясо, никакой заморозки.

Нарезать куриное филе для шашлыка, как и другое мясо, нужно небольшими кусочками, со сторонами максимум 4 сантиметра.

Насаживать филе на шампуры надо не плотно друг к другу, чтобы между кусочками циркулировал воздух.

При жарке важно, чтобы от углей шел сильный жар и шампуры с мясом не были слишком высоко. Так образуется поджаристая корочка, которая «запечатывает» сок, и шашлык получается сочным.

«Готовность мяса я определяю по нажатию на кусочек, он должен быть упругим, но в тоже время при нажатии из него вытекает сок», — дал совет повар.