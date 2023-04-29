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Курица: готовим легкий и вкусный шашлык

Источник:
Sibnet.ru
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Поехать на природу, но отказаться от шашлыка из-за страха набрать вес — обидно. Ситуацию спасет диетическое куриное мясо. К тому же, это бюджетный вариант. А несколько секретов помогут приготовить из курицы по-настоящему вкусный шашлык.
Шашлык из курицы на шампурах
Фото: © pxhere.com

Курица — идеальное мясо для худеющих и приверженцев здорового питания. В среднем 100 граммов курицы содержат около 165 калорий и 3 грамма жиров. Это значительно меньше, чем в другом мясе — говядине, свинине или баранине.

«Если вы ищете более диетическую опцию, то белое мясо (грудка) содержит меньше жиров и калорий, чем красное мясо из бедер», — сказала Sibnet.ru нутрициолог, диетолог Ольга Деккер.

Низкокалорийные маринады

Маринады на основе лимонного сока, уксуса, соевого соуса или йогурта — более диетические, чем маринады на основе масла. А травы, специи и другие ароматические ингредиенты придадут мясу более яркий вкус.

Повар Дмитрий Ознобишин предложил несколько вариантов легких маринадов для куриного шашлыка. Расчет на 1 килограмм куриного филе.

Маринад на газировке

— Лук репчатый: 350 граммов (нарубить полукольцами и хорошенько выжать из него сок на мясо, кольца добавить в маринад)
— Соль, перец: по вкусу
— Паприка: 1 чайная ложка
— Хлопья чили: 1 чайная ложка
— Газированная вода: 250 миллилитров
— Масло растительное: 2 столовые ложки
— Кинза или петрушка: пучок

Мясо маринуется 3-4 часа. «Газированная вода размягчает структуру мяса и быстрее напитает его всеми соками маринада. Маринад удобен тем, что его можно сделать практически перед готовкой», — пояснил повар.

Йогуртовый маринад

— Классический йогурт: 400 миллилитров
— Чеснок:  3-4 зубчика (измельчить)
— Имбирный порошок: 2-3 чайные ложки
— Тмин: 1 чайная ложка
— Растительное масло: 1 столовая ложка
— Кетчуп: 1 столовая ложка
— Щепотка мускатного ореха
— Сок лимона: по вкусу

Тщательно перемешать все ингредиенты и оставить курицу мариноваться минимум на 12 часов. 

В этом маринаде куриный шашлык получается сочным с вкусной и хрустящей корочкой, даже если это филе.

Апельсиновый маринад

— Соевый соус: 70 миллилитров
— Сок двух апельсинов
— Апельсиновая цедра (натереть на мелкой терке)
— Масло растительное: 2 столовые ложки
— Чеснок: 2-3 зубчика
— Соль, перец по вкусу
— Крахмал кукурузный: 1 столовая ложка

Мясо маринуется ночь. Шашлык получится свежим, ярким и необычайно вкусным. 

Если хочется еще большей экзотики, можно усилить апельсиновый вкус. Для этого достаточно 2-3 минуты прогреть в сотейнике оставшийся маринад  и покрыть готовый шашлык глянцевой глазурью.

Особенности приготовления

Для приготовления шашлыка из курицы надо брать только охлажденное мясо, никакой заморозки. 

Нарезать куриное филе для шашлыка, как и другое мясо, нужно небольшими кусочками, со сторонами максимум 4 сантиметра.

Куриное мясо на шампурах
Фото: © pxhere.com

Насаживать филе на шампуры надо не плотно друг к другу, чтобы между кусочками циркулировал воздух.

При жарке важно, чтобы от углей шел сильный жар и шампуры с мясом не были слишком высоко. Так образуется поджаристая корочка, которая «запечатывает» сок, и шашлык получается сочным.

«Готовность мяса я определяю по нажатию на кусочек, он должен быть упругим, но в тоже время при нажатии из него вытекает сок», — дал совет повар.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Надо было раньше думать, а не в сказки западные верить про европейские зарплаты с пенсиями да по майданам...

Maniac.

Может надо не рекомендовать дорогое масло, а бороться с контрафактом.

rumatam

а где гарантия что дорогое не веретенка?

nicollaich

Мне один перец в ютубе взахлёб рассказывал, что такого оружия, как поставляют их "друзья", у них ещё...