Последние дни Гитлера: рассекречены новые документы

ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные документы, раскрывающие обстоятельства самоубийства главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера. Они описывают настроения, царившие в бункере Гитлера в последние дни Третьего рейха.

Среди обнародованных свидетельств — показания личного адъютанта фюрера от войск СС штурмбанфюрера СС Отто Гюнше. Офицер вместе с другими приближенными фюрера в мае 1945 года был арестован советскими контрразведчиками и доставлен в Москву.

Как получили показания

Адъютанта Гитлера поместили во внутреннюю тюрьму НКВД в одну камеру с бывшим командиром минометного полка полковником Артуром Шварцем, попавшим в советский плен в январе 1943 года.

Именно Шварцу личный адъютант фюрера рассказал, что происходило в бункере Гитлера. Затем эти свидетельства попали в следственное дело. До недавнего времени документы были засекречены и хранились в архиве ФСБ по Новгородской области.

Работал по ночам

Из опубликованных свидетельств можно реконструировать распорядок дня Гитлера в последние дни нацистского режима. Так, фюрер до 13 часов спал, затем завтракал и начинал работать — проводил совещания, общался по телефону.

Ежедневно примерно в 16.30 начальник штаба сухопутных войск Кребс докладывал ему о положении на фронте. В 22.00 Гитлер ужинал и отдыхал до полуночи. В два часа ночи снова проводились обсуждения положения на фронтах с военными. Затем фюрер пил чай и работал до семи часов утра.

Фюрербункер — наименование комплекса подземных помещений в Берлине, размещенных под рейхсканцелярией. Здесь было около тридцати комнат, расположенных на двух уровнях с выходами в главное здание и аварийный выход в сад.

Гитлер прибыл в Берлин утром 16 января 1945 года из своей ставки «Гнездо орла» в Лангенхайн-Цигенберге, где он пробыл с 10 ноября 1944 по 15 января 1945 года после оставления своей основной ставки «Волчье логово» в Восточной Пруссии. С 15 марта фюрер безвылазно находился в своем убежище.

Боялся плена

По воспоминаниям Гюнше, в последнее время Гитлер казался совершенно сломленным. Самое большое негативное влияние на него оказала телеграмма вице-канцлера Германа Геринга — 22 апреля 1945 года тот объявил себя преемником Гитлера.

28 апреля последовал новый удар по психологическому состоянию Гитлера — он узнал, что рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер предложил западным союзным войскам капитуляцию. Фюрер счел это изменой и приказал его арестовать.

Показания полковника Артура Шварца Фото : © ФСБ

С этого момента лидер Третьего рейха находился в состоянии постоянного страха, он не хотел неожиданно попасть «в руки к русским». «Гитлер заявил, что он ни в каком случае не хочет попасть в плен — ни живым, ни мертвым, поэтому намерен покончить жизнь самоубийством», — рассказал Гюнше.

Из показаний следует, что фюрер в последние дни перед смертью неоднократно говорил о том, что Германии надо было идти вместе с Россией, однако он не мог этого сделать, пойти на такой союз не могла и партия.

Женился перед самоубийством

Адольф Гитлер и сочетавшаяся с ним накануне браком Ева Браун покончили жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года. 1 мая за ними последовали Йозеф и Магда Геббельс. Место погребения фюрера и Браун в саду рейхсканцелярии 13 мая 1945 года нашли сотрудники отдела контрразведки «Смерш».

Адъютант Гитлера раскрыл причину, по которой фюрер в самый последний момент перед самоубийством вступил в брак с Евой Браун. По его словам, он женился только потому, что уже твердо решил покончить с собой.

Гюнше уточнил, что тела Гитлера и Евы Браун после самоубийства вынесли из бомбоубежища, положили в костер, облили бензином и сожгли. При этом адъютант видел лицо Браун, лежащей на носилках, а голова фюрера была накрыта покрывалом, однако он узнал его привычную одежду.

Со слов Гюнше, тело Гитлера выносили камердинер фюрера Хайнц Линге, начальник отряда сопровождения фюрера Франц Шедле и два эсэсовца, а при сожжении также присутствовали шофер Гитлера Эрих Кемпка и его личный пилот Ганс Баур.

Некоторые историки утверждают, что вместо Гитлера вместе с Браун был убит его двойник, а сам он бежал из Берлина. Однако подлинность найденных останков фюрера подтвердили многочисленные судебно-медицинские экспертизы.