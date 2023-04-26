Алтай потратил миллиарды на покупку вагонов

Парк пригородных поездов обновили на 95% в Алтайском крае, в прошлом году на 60 вагонов потратили почти 2 миллиарда рублей, сообщил губернатор Виктор Томенко.

Он добавил, что из 8,3 миллиона пассажиров, которые пользуются железной дорогой в крае, почти 7,8 миллиона человек выбирают пригородные маршруты.

«А еще мы покупаем электропоезда — каждый стоит под полмиллиарда. Ждем еще два новых в этом году! Такие вложения позволяют нам развивать маршруты. Например, в конце прошлого годы мы запустили скорый поезд Барнаул — Славгород... Он уже пользуется популярностью, думаю, летом пассажиропоток увеличится», — отметил Томенко.

Для сохранения льготных тарифов для ветеранов, школьников, студентов с 400 миллионов до 520 миллионов рублей увеличили объем субсидий из бюджета региона.