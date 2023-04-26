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Алтай потратил миллиарды на покупку вагонов

Источник:
Sibnet.ru
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Парк пригородных поездов обновили на 95% в Алтайском крае, в прошлом году на 60 вагонов потратили почти 2 миллиарда рублей, сообщил губернатор Виктор Томенко.

Он добавил, что из 8,3 миллиона пассажиров, которые пользуются железной дорогой в крае, почти 7,8 миллиона человек выбирают пригородные маршруты.

«А еще мы покупаем электропоезда — каждый стоит под полмиллиарда. Ждем еще два новых в этом году! Такие вложения позволяют нам развивать маршруты. Например, в конце прошлого годы мы запустили скорый поезд Барнаул — Славгород... Он уже пользуется популярностью, думаю, летом пассажиропоток увеличится», — отметил Томенко.

Для сохранения льготных тарифов для ветеранов, школьников, студентов с 400 миллионов до 520 миллионов рублей увеличили объем субсидий из бюджета региона.

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Экономика #Транспорт и дороги #Алтайский край
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Топ комментариев

corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

Nik3316

Написал,😁 какой молодец👏👏👏Давай до свидания👋

mosquito__2010

Гитлер тоже считал что он свободный человек. в 1945 ему стало очень плохо за своё извращенное понимание...

Nik3316

молодой перспективный президент)))