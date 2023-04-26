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Apple научит пользователей следить за здоровьем

Источник:
Sibnet.ru
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Apple разрабатывает сервис на основе искусственного интеллекта, способный помочь людям следить за своим здоровьем. Новый коучинговый проект под кодовым названием Quartz будет предлагать персонализированные рекомендации по занятиям спортом, правильному питанию и сну.

Данные для анализа будут собираться посредством Apple Watch, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри корпорации. Над созданием Quartz трудятся несколько подразделений Apple, включая команду Siri и специалистов по искусственному интеллекту. 

Аналогичный сервис LumiHealth уже был запущен Apple совместно с правительством Сингапура в 2020 году. Там пользователи могли заработать реальные деньги за поддержание высокой активности. Quartz в отличие от него будет платным и не предложит вознаграждений. Запуск проекта намечен на 2024 год.

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Топ комментариев

pepelmetal

Так контролировать будет Россия, оставшаяся часть окраины будет просто буферной зоной, но никак не страной

corrector

так иди на урановый рудник работать, там тоже уран не обогащенный и зарплата хорошая

Nik3316

Написал,😁 какой молодец👏👏👏Давай до свидания👋

ball-n-wall

Это как гиены рвут на части тушу..