Apple научит пользователей следить за здоровьем

Apple разрабатывает сервис на основе искусственного интеллекта, способный помочь людям следить за своим здоровьем. Новый коучинговый проект под кодовым названием Quartz будет предлагать персонализированные рекомендации по занятиям спортом, правильному питанию и сну.

Данные для анализа будут собираться посредством Apple Watch, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри корпорации. Над созданием Quartz трудятся несколько подразделений Apple, включая команду Siri и специалистов по искусственному интеллекту.

Аналогичный сервис LumiHealth уже был запущен Apple совместно с правительством Сингапура в 2020 году. Там пользователи могли заработать реальные деньги за поддержание высокой активности. Quartz в отличие от него будет платным и не предложит вознаграждений. Запуск проекта намечен на 2024 год.