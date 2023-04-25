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Mundfish представила часы для поклонников Atomic Heart

Источник:
Sibnet.ru
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Студия-разработчик Mundfish и компания Past Indicator объявили о выпуске ламповых часов «Капсула», созданных в стиле шутера Atomic Heart. Лимитированная серия будет ограничена всего тысячей экземпляров.

В конструкции часов будут использоваться советские газоразрядные индикаторы ИН-12 а корпус выполнят из дерева, сообщается на сайте Past Indicator. Устройство получит увеличенный срок гарантии до 5 лет, стильную чёрную упаковку с золотым тиснением и именной сертификат владельца. 

Цена деревянных часов в стиле Atomic Heart на этапе предзаказа составляет 48 900 рублей. Mundfish также заявила о планируемом выпуске моделей из полимера, золота и бетона, однако их стоимость пока неизвестна.

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Топ комментариев

KRIM13

Увидел фамилию Силуанов и читать дальше расхотелось. В памяти его тысяча на которую можно путешествовать...

ball-n-wall

Если по чесноку " ваши земли" никогда вашими не были..

ball-n-wall

Пусть Макрон посетит могилу Наполеона, он ему подскажет..

pepelmetal

Так контролировать будет Россия, оставшаяся часть окраины будет просто буферной зоной, но никак не страной