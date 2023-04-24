Компания Seagate выпустила жесткие диски с рекордной емкостью

Американская компания Seagate начала поставки новейших жестких дисков с рекордной емкостью около 30 ТБ.

Небывалую плотность записи данных удалось обеспечить благодаря использованию технологии термомагнитной записи данных. Сейчас новые диски доступны только корпоративным заказчикам, которые используют их в дата-центрах.

Клиентам отправляют так называемые квалификационные образцы — производитель рассчитывает провести тестирование новинки в «боевых условиях», после чего производство могут масштабировать.

Официальное появление дисков с технологией термомагнитной записи на потребительском рынке может состояться в 2024 году. К этому времени Seagate рассчитывает представить второе поколение новой технологии записи данных.