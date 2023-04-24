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Компания Seagate выпустила жесткие диски с рекордной емкостью

Источник:
Tom's Hardware
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Американская компания Seagate начала поставки новейших жестких дисков с рекордной емкостью около 30 ТБ.

Небывалую плотность записи данных удалось обеспечить благодаря использованию технологии термомагнитной записи данных. Сейчас новые диски доступны только корпоративным заказчикам, которые используют их в дата-центрах.

Клиентам отправляют так называемые квалификационные образцы — производитель рассчитывает провести тестирование новинки в «боевых условиях», после чего производство могут масштабировать.

Официальное появление дисков с технологией термомагнитной записи на потребительском рынке может состояться в 2024 году. К этому времени Seagate рассчитывает представить второе поколение новой технологии записи данных.

Тема: Человек и компьютер
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Топ комментариев

GammiPluh

Бойцов Вагнера украинцы с самого начала в плен почти не брали, либо их в плену убивали... пусть теперь...

GammiPluh

Если враг забыл что такое быть человеком, то зачем это делать нам?

GammiPluh

Макрон - расскажи французам как ты их будешь посылать в окопы... не даст он победить)

No!

быть человеком в отношении фашизма? хохол что ли? еще скажи " а нас за шо"