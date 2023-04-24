Уголовное дело за неприличный жест возбудили против Кортнева

Следователи возбудили уголовное дело в отношении лидера группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева за неприличный жест, который он якобы показал в феврале новосибирскому полицейскому.

«Да, это действительно так (дело возбуждено). Я буду встречаться со своим адвокатом, прилетать в Новосибирск. Все действия будут происходить в рамках законодательства. Я считаю, (уголовное преследование) абсолютно незаслуженно», — сказал ТАСС Кортнев.

Дело возбуждено по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Оно находится в производстве отдела СК по расследованию особо важных дел. Максимальное наказание по этой статье предусматривает штраф в размере зарплаты осужденного за три месяца или исправительные работы на срок до одного года.

Кортнев в феврале должен был выступить в Новосибирске. Сначала концерт пришлось перенести в другое место, затем на новой площадке началось задымление. Приехала полиция, Кортнева задержали. Якобы артист показал средний палец полицейскому. Но затем Кортнев сообщил, что инцидент исчерпан и его отпустили без составления протокола.