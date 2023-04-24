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Новосибирец снял завораживающий таймлапс звездного неба

Источник:
Sibnet.ru
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Астрофотограф Алексей Поляков снял таймлапс звездного неба возле деревни Дергаусово Новосибирской области, видео он опубликовал на странице во «ВКонтакте».

«На видео ночное небо, туманности Северная Америка в созвездии Лебедь и часть туманности в созвездии Стрелец», — сказал Sibnet.ru Поляков.

Туманности — это облака межзвездного газа и пыли. Они излучают или поглощают излучение и за счет этого выделяются на фоне остального космоса.

Туманность Северная Америка похожа на одноименный материк на Земле. Ее можно увидеть невооруженным взглядом вдали от огней города. Звезды ионизируют водород в туманности, и она выглядит красной.

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Наука #Космос #Новосибирск
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