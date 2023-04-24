Новосибирец снял завораживающий таймлапс звездного неба

Астрофотограф Алексей Поляков снял таймлапс звездного неба возле деревни Дергаусово Новосибирской области, видео он опубликовал на странице во «ВКонтакте».

«На видео ночное небо, туманности Северная Америка в созвездии Лебедь и часть туманности в созвездии Стрелец», — сказал Sibnet.ru Поляков.

Туманности — это облака межзвездного газа и пыли. Они излучают или поглощают излучение и за счет этого выделяются на фоне остального космоса.

Туманность Северная Америка похожа на одноименный материк на Земле. Ее можно увидеть невооруженным взглядом вдали от огней города. Звезды ионизируют водород в туманности, и она выглядит красной.