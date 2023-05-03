Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi

Одной из причин плохой скорости беспроводного интернет-соединения является загруженность используемого канала связи. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера.

Заторможенность Wi-Fi нередко наблюдается в многоквартирных домах, где установлено большое количество роутеров. В результате пользователь испытывает трудности с онлайн-играми и серфингом в Сети.

Проверить загруженность беспроводных каналов можно с помощью бесплатной программы Wi-Fi Analyzer. Можно установить версию для Windows на компьютер или приложение для Android на смартфон.

После установки приложения необходимо перейти в раздел «Анализ», где отображаются все работающие поблизости роутеры. Они отображаются на графике в виде цветных дуг в соответствии с их уровнем мощности и подключенных каналов.

Чем выше график — тем больше мощность сигнала роутера и потенциальная скорость интернет-соединения. Чтобы понять, к каким каналам подключены роутеры, достаточно опустить перпендикуляр из вершины любой дуги на график.

Фото: результаты анализа Wi-Fi Analyzer

Если к одному каналу подключены слишком много роутеров, Wi-Fi-соединение взаимно ослабляется. Чтобы ускорить интернет, достаточно определить один из пустых каналов и переключить роутер на него.

Как переключить канал в роутере

Сначала нужно зайти в панель администратора домашнего роутера, обычно для этого требуется ввести 192.168.1.1 или 192.168.0.1. в адресную строку браузера. Затем открыть страницу управления и перейти на вкладку «Сеть» или «Wi-Fi».

После этого — вручную изменить номер канала, который используется роутером для беспроводного соединения. Изменения вступят в силу после перезагрузки устройства, результат можно будет снова проверить в программе Wi-Fi Analyzer.