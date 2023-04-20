Экс-замминистра культуры РФ задержали по делу о хищении 200 млн рублей

Московские следователи задержали бывшего заместителя
министра культуры России Ольгу Ярилову, ее подозревают в коррупционном преступлении.
Задержание Яриловой связано с расследованием уголовного дела
о хищении более 200 млн рублей с использованием программы «Пушкинская
карта», сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По версии Следственного комитета России,
в 2022 году преступная группа из трех человек организовала массовое
приобретение билетов по фиктивным «Пушкинским картам», не проводя при этом
никаких культурно-массовых мероприятий. Эта схема позволила злоумышленникам
присвоить бюджетные средства.
«Пушкинская карта» — программа, стартовавшая
в сентябре 2021 года, ориентированная на россиян в возрасте
от 14 до 22 лет. Она
позволяет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки,
филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета.
Ольга Ярилова в 2018 году стала заместителем главы Минкульта. В сентябре 2022 года она была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.