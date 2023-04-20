Экс-замминистра культуры РФ задержали по делу о хищении 200 млн рублей

Московские следователи задержали бывшего заместителя министра культуры России Ольгу Ярилову, ее подозревают в коррупционном преступлении.

Задержание Яриловой связано с расследованием уголовного дела о хищении более 200 млн рублей с использованием программы «Пушкинская карта», сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По версии Следственного комитета России, в 2022 году преступная группа из трех человек организовала массовое приобретение билетов по фиктивным «Пушкинским картам», не проводя при этом никаких культурно-массовых мероприятий. Эта схема позволила злоумышленникам присвоить бюджетные средства.

«Пушкинская карта» — программа, стартовавшая в сентябре 2021 года, ориентированная на россиян в возрасте от 14 до 22 лет. Она позволяет бесплатно посещать музеи, театры, кинотеатры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета.

Ольга Ярилова в 2018 году стала заместителем главы Минкульта. В сентябре 2022 года она была освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.