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Малярийные комары попали в Европу из Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: James D. Gathany

Томские ученые установили путь распространения из Америки и Евразии малярийных комаров группы Maculipennis, по вине которых до сих пор ежегодно гибнут сотни тысяч человек.

В рамках исследования ученые изучили геномы 13 видов малярийных комаров, в том числе 11 евразийских и двух неарктических из Северной Америки, сообщает пресс-служба ТГУ.

Так, был впервые секвенирован геном самого северного вида малярийных комаров — Anopheles beklemishevi, открытого и описанного в Томске в 1976 году. Всего исследователям удалось выделить 1271 ген, которые присутствовали у всех 13 видов.

Оказалось, что предками всех комаров были два североамериканских вида, следующим за ними идет сибирский Аnopheles beklemishevi. Именно от него и произошли все евразийские виды комаров.

После миграции малярийных комаров через Берингов мост в Сибирь насекомые перебрались на более теплые территории — так они попали в Европу, где возникли остальные виды евразийских малярийных комаров.

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Наука #Наука #Томск
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