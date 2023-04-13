Тува убрала русский суффикс из названий

Селам Тувы вернули исконные названия, убрав сочетание «-ский», добавленное в советское время. Это связано с исторической памятью и удобством в произношении.

«По инициативе местных жителей почти ста селам республики вернули их исторические названия. Из названий населенных пунктов убрали аффикс "-ский", не свойственный тувинскому языку», — сообщила сенатор от Тувы Дина Оюн.

Населенный пункт Бай-Талский получил название Бай-Тал, Хемчикский — Хемчик, Бижиктиг-Хайский — Бижиктиг-Хая, Арысканский — Арыскан, Хову-Аксынский — Хову-Аксы и так далее.

По словам Оюн, аффикс «-ский» сильно «утяжелял» слово, делал трудным произношение для туристов наших сел. Никакого двойного смысла или подтекста в этом вопросе быть не может.

«Я не могу понять, почему снова возникла эта тема. <…> Жителям республики было важно, чтобы названия исконные были возвращены», — отметила сенатор.