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Тува убрала русский суффикс из названий

Источник:
Sibnet.ru
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Селам Тувы вернули исконные названия, убрав сочетание «-ский», добавленное в советское время. Это связано с исторической памятью и удобством в произношении.

«По инициативе местных жителей почти ста селам республики вернули их исторические названия. Из названий населенных пунктов убрали аффикс "-ский", не свойственный тувинскому языку», — сообщила сенатор от Тувы Дина Оюн.

Населенный пункт Бай-Талский получил название Бай-Тал, Хемчикский — Хемчик, Бижиктиг-Хайский — Бижиктиг-Хая, Арысканский — Арыскан, Хову-Аксынский — Хову-Аксы и так далее.

По словам Оюн, аффикс «-ский» сильно «утяжелял» слово, делал трудным произношение для туристов наших сел. Никакого двойного смысла или подтекста в этом вопросе быть не может.

«Я не могу понять, почему снова возникла эта тема. <…> Жителям республики было важно, чтобы названия исконные были возвращены», — отметила сенатор.

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