Ученые в Туве нашли истоки «звериного стиля» скифов

Археологи на раскопках в Туве нашли истоки знаменитого искусства «звериного стиля» скифов, одной из самых значимых художественных традиций древнего мира.

Скифский звериный стиль, характерный стилизованными изображениями животных в золоте, бронзе и кости был до сих пор представлен в уже развитых, поздних формах. Одна из теорий объясняло его появление распространение культуры с запада. Раскопки в Туве кургана «Туннуг 1» IX века до нашей эры показали, что искусство древних кочевников было абсолютно самобытным.

«Туннуг-1 — крайне редкий, если не уникальный, памятник ритуальных жертвоприношений и погребальной архитектуры. <…> Мы очень, очень осторожны в процессе раскопок, потому что у нас есть только один шанс раскопать эту гробницу», — цитирует журнал Antiquity доктора Бернского университета Джино Каспари.

Гробница, которую датировать периодом между 833 и 800 годами до нашей эры, включает в себя полную «скифскую триаду»: оружие, конское снаряжение и мотивы в зверином стиле. Отличительная черта находки является простота художественного выражения. Украшения сделаны из бронзы или кости, а не золота, как более поздние и служили для украшения предметов повседневного обихода, таких сбруя и оружие.

Ранние образцы звериного стиля скифов Фото: © Antiquity

Скифы — кочевые народы на территории от причерноморских степей (к востоку от Дуная) до территории современного Китая (провинция Синьцзян), которых объединяет звериный стиль в искусстве, набор оружия (короткий меч и небольшой композитный лук), характерное снаряжение для верховой езды.