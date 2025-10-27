НАВЕРХ
Ученые в Туве нашли истоки «звериного стиля» скифов

Источник:
Antiquity
Ранние образцы звериного стиля скифов
Фото: © Antiquity
Фото: © Antiquity

Археологи на раскопках в Туве нашли истоки знаменитого искусства «звериного стиля» скифов, одной из самых значимых художественных традиций древнего мира. 

Скифский звериный стиль, характерный стилизованными изображениями животных в золоте, бронзе и кости был до сих пор представлен в уже развитых, поздних формах. Одна из теорий объясняло его появление распространение культуры с запада. Раскопки в Туве кургана «Туннуг 1» IX века до нашей эры показали, что искусство древних кочевников было абсолютно самобытным.

«Туннуг-1 — крайне редкий, если не уникальный, памятник ритуальных жертвоприношений и погребальной архитектуры. <…> Мы очень, очень осторожны в процессе раскопок, потому что у нас есть только один шанс раскопать эту гробницу», — цитирует журнал Antiquity доктора Бернского университета Джино Каспари.

Гробница, которую датировать периодом между 833 и 800 годами до нашей эры, включает в себя полную «скифскую триаду»: оружие, конское снаряжение и мотивы в зверином стиле. Отличительная черта находки является простота художественного выражения. Украшения сделаны из бронзы или кости, а не золота, как более поздние и служили для украшения предметов повседневного обихода, таких сбруя и оружие.

Ранние образцы звериного стиля скифов, IX век до нашей эры
Фото: © Antiquity
Фото: © Antiquity

Скифы — кочевые народы на территории от причерноморских степей (к востоку от Дуная) до территории современного Китая (провинция Синьцзян), которых объединяет звериный стиль в искусстве, набор оружия (короткий меч и небольшой композитный лук), характерное снаряжение для верховой езды.

Наука #Интересно #Тува
