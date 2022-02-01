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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Археологи нашли амулет из костей человека в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Археологи нашли в одном из погребальных комплексов на месте расширения железной дороги по линии Междуреченск-Тайшет в Аскизском районе Хакасии на теле умершего амулет-оберег из костей, сообщил замдиректора Института археологии и этнографии СО РАН Константин Павленок.

Антропологи установили, что он изготовлен из костей человеческой грудины. Подобная находка встречается впервые.

«Генетические исследования покажут, был ли носитель амулета родственником человека, которому принадлежали кости, или это был представитель иного этноса, или же украшение было военным трофеем. Есть огромное количество гипотез, которые мы будем обсуждать, уже имея дополнительные факты», — сказал Павленок.

Также на соседних погребальных комплексах археологи обнаружили и другие интересные находки. Например, находка стала плитка с изображением, вероятно, Таштыкской культуры. Одно из изображений показывает некое пространство, как его видели носители этой культуры.

Фото: © Институт археологии и этнографии СО РАН

«Видеть здесь сейчас можно многое: с одной стороны, трехчастное зонирование, среднего, верхнего, нижнего. То есть эти зоны явно выделяются. С другой стороны, мы можем увидеть и вид сверху. Что-то нам напоминает лес, реку, возвышенности», — сказал ученый секретарь отдела спасательных археологических работ Института археологии и этнографии СО РАН Антон Выборнов.

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Хакасия #Наука
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Топ комментариев

Muzykant

Давно пора это уже сделать.А то как то не патриотично у патриотов выходит.

ForYouTube

Уродина если честно, в цирке с такой внешностью толь выступать клоуном

Muzykant

Конечно.Всего то отстали на 30 лет в электронике.

jeryakob

Потому, что вторая половина и есть начальство. Развелось как собак бездомных. Пора кастрировать и в клетки...
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