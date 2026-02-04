НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Дочь Шойгу возглавила Фонд развития кластера редкоземов в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
250 3
Ксения Шойгу
Фото: Dodonov85 / CC BY-SA 4.0

Дочь секретаря Совбеза Сергея Шойгу Ксения Шойгу возглавила Фонд развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева», который занимается экспертным и технологическим обеспечением деятельности Ангаро-Енисейского кластера цветных, редких и редкоземельных металлов, следует из распоряжения правительства.

«Согласовать назначение Шойгу Ксении Сергеевны на должность генерального директора Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» и освобождение от указанной должности Масленникова Александра Владимировича», — говорится в документе.

На новой должности Шойгу займется стратегическим планированием и операционным сопровождением проекта, привлечением инвесторов и обеспечением мер государственной поддержки, а также координацией и интеграцией участников. Кроме того, в зоне ее деятельности будут контроль над реализацией этапов проекта, обеспечение их прозрачности и формирование отчетности.

Ксения Шойгу — дочь секретаря Совета безопасности, экс-министра обороны и МЧС Сергея Шойгу, партнер связанного с АФК «Система» венчурного фонда Sistema Smart Tech и куратор проекта «Остров фортов» — туристическо-рекреационного кластера в Кронштадте.

Cоздание Ангаро-Енисейского кластера предполагается на территориях Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тувы. Его цель — превратить ресурсный потенциал Сибири в источник устойчивого инновационного развития страны. Среди направлений — сверхчистые металлы, постоянные магниты, литийионные батареи, силовая электроника.

В 2021 году Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны и главы Русского географического общества (РГО), заявлял о необходимости строительства в Сибири трех-пяти научно-промышленных центров с населением от 300 тысяч до 1 миллиона человек.

Еще по теме
Кремль оценил отказ Индии от российской нефти
Евросоюз проголосовал за полный отказ от российского газа
Французский флот захватил танкер из России
Россия установила исторический максимум энергопотребления
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК #Красноярск #Иркутск #Хакасия #Тува
Читайте также
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Лучшие научные снимки 2025 года. ФОТО
Почему в космос отправляли только собак-девочек
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Самое популярное
Кремль оценил отказ Индии от российской нефти
Зафиксировано самое мощное в Солнечной системе извержение вулкана
Нейросеть спонтанно основала собственную религию
Мужское достоинство героя приквела «Игры престолов» восхитило зрителей
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Завалило по крышу: Камчатка выкапывается из снега
Невероятные северные сияния. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Топ комментариев

колобок11

"...стал секретарем учрежденного совета по инновационному и технологическому развитию «Единой России»....

Николай 1983

И в какой стране он стал секретарем? Из США, ведь там штаб американской партии «Единая Россия». Ведь...

pepelmetal

Чипы из стиральных машин творят чудеса

pepelmetal

На ведро ходят, а всё туда же