Дочь Шойгу возглавила Фонд развития кластера редкоземов в Сибири

Дочь секретаря Совбеза Сергея Шойгу Ксения Шойгу возглавила Фонд развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева», который занимается экспертным и технологическим обеспечением деятельности Ангаро-Енисейского кластера цветных, редких и редкоземельных металлов, следует из распоряжения правительства.

«Согласовать назначение Шойгу Ксении Сергеевны на должность генерального директора Фонда развития инновационного научно-технологического центра «Долина Менделеева» и освобождение от указанной должности Масленникова Александра Владимировича», — говорится в документе.

На новой должности Шойгу займется стратегическим планированием и операционным сопровождением проекта, привлечением инвесторов и обеспечением мер государственной поддержки, а также координацией и интеграцией участников. Кроме того, в зоне ее деятельности будут контроль над реализацией этапов проекта, обеспечение их прозрачности и формирование отчетности.

Ксения Шойгу — дочь секретаря Совета безопасности, экс-министра обороны и МЧС Сергея Шойгу, партнер связанного с АФК «Система» венчурного фонда Sistema Smart Tech и куратор проекта «Остров фортов» — туристическо-рекреационного кластера в Кронштадте.

Cоздание Ангаро-Енисейского кластера предполагается на территориях Красноярского края, Иркутской области, Хакасии и Тувы. Его цель — превратить ресурсный потенциал Сибири в источник устойчивого инновационного развития страны. Среди направлений — сверхчистые металлы, постоянные магниты, литийионные батареи, силовая электроника.

В 2021 году Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны и главы Русского географического общества (РГО), заявлял о необходимости строительства в Сибири трех-пяти научно-промышленных центров с населением от 300 тысяч до 1 миллиона человек.