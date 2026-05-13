Лавров заявил о планах США по дешевке выкупить «Северные потоки»

Источник:
RT
RT
Глава МИД России Сергей Лавров
Соединенные Штаты хотят задешево выкупить часть газопроводов «Северных потоков», которая принадлежала европейским компаниям, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Посмотрите, как сейчас американцы планируют восстановить "Северные потоки" — два взорванных газопровода. Причем сами американцы при Джо Байдене заявляли, что эти газопроводы не будут работать. Сейчас, правда, обвиняют украинцев, что они взорвали эти трубы — три из четырех было взорвано, и американцы хотят выкупить ту часть, которая принадлежала европейским компаниям», — рассказал Лавров в интервью каналу RT India.

По его словам, Вашингтон хочет потратить на это примерно в десять раз меньше, чем изначальные вложения со стороны Европы.

«Если они это сделают, то заставят немцев вернуть себе свое национальное достоинство и сказать, мол, хорошо, мы будем пользоваться этим газопроводом. Но цены будут уже не результатом договоренности между поставщиком Россией и Германией, а цены будут диктовать американцы, которые выкупят эту "трубу" у европейцев», — отметил Лавров.

Теракты на российских экспортных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года.

Американский журналист Сеймур Херш в 2023 году провел расследование подрыва «Северных потоков». По его данным, взрывчатку под газопроводы заложили американские водолазы во время натовских учений Baltops 2022, а спустя три месяца норвежцы привели ее в действие.

