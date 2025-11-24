Китай заинтересовался железнодорожным долгостроем Кызыл — Курагино

Правительство Тувы обсуждает с китайскими и монгольскими компаниями их участие в строительстве железной дороги Кызыл — Курагино, сообщил спецпредставитель главы республики Владимир Донских. Это будет сделка «инфраструктура в обмен на ресурсы».

«Вызывает определенный интерес предложение китайских партнеров обеспечить строительство железнодорожной и, при необходимости, энергетической инфраструктуры на российской территории взамен на предоставление российской стороной права на разработку месторождений полезных ископаемых на территории Республики Тыва», — сказал Донских «Коммерсанту».

По его словам, правительство Тувы планирует заключить с монгольской «Чингис Хаан Групп» (партнер China Railways) рамочное соглашение о сотрудничестве в развитии инфраструктуры на территории республики на первом Форуме регионов Монголии и России, который пройдет в начале декабря в Иркутске.

Донских уточнил РБК, что строительство электрифицированной железной дороги обменяют на предоставление китайским партнерам права разработки имеющихся на территории республики месторождений «критически важных элементов», в том числе редкоземельных металлов, с включением в соответствующие лицензионные соглашения обязательного условия, разрешающего экспорт только продуктов глубокой переработки добываемого сырья (например, на предприятиях, создаваемых в Ангаро-Енисейском кластере).

Железная дорога Кызыл — Курагино — первая железная дорога в Туве, которая должна была связать ее с Красноярским краем и Элегестским месторождением с запасами 855 миллионов тонн коксующегося угля. Протяженность — 410 километров.

Соглашение по ее строительству впервые было заключено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2008 году. В 2011 году председатель правительства РФ Владимир Путин вбил первый золотой символический костыль в шпалу на строящейся железной дороге. С тех пор проект то откладывался, то замораживался.