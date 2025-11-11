Эксперт оценил создание нового города в Сибири в 15-20 лет

Строительство нового города в Сибири, ориентированного на разработку редкоземельных металлов и выпуска продукции из них, может занять 15-20 лет, заявил сопредседатель регионального отделения «Деловой России» в Красноярском крае Валентин Богомолов.

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, на протяжении многих лет высказывающий идею о строительстве новых городов в Сибири, на прошлой неделе обозначил место для первого из них — возле хакасского Саяногорска. Населенный пункт может стать гордостью российских архитекторов.

«С учетом современных технологий, в случае наукограда, процесс формирования города может занять 15-20 лет, и это нормальные, адекватные сроки для таких проектов, чтобы обеспечить и качество жизни людей и создать необходимый кадровый потенциал», — сказал Богомолов ТАСС.

Строить город сейчас выгоднее там, где уже есть какая-то инфраструктура, а не как в советское время «на пустом месте, параллельно подводя сети и дороги».

По его мнению, специализацией нового города должна быть функция наукограда с научно-исследовательской составляющей и финализацией продукции высокого передела, например для электронной и других высокоточных отраслей. А центры производства металлов могут быть на других площадках.

Однако город должен быть максимально близко расположен к месторождениям, чтобы снизить транспортные издержки на доставку сырья. Это может любой регион Центральной Сибири: Красноярский край, Хакасия или Тува.