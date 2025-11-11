НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперт оценил создание нового города в Сибири в 15-20 лет

Источник:
ТАСС
1452 11
Нереальный город в Сибири
Фото: © Freepik

Строительство нового города в Сибири, ориентированного на разработку редкоземельных металлов и выпуска продукции из них, может занять 15-20 лет, заявил сопредседатель регионального отделения «Деловой России» в Красноярском крае Валентин Богомолов.

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, на протяжении многих лет высказывающий идею о строительстве новых городов в Сибири, на прошлой неделе обозначил место для первого из них — возле хакасского Саяногорска. Населенный пункт может стать гордостью российских архитекторов.

«С учетом современных технологий, в случае наукограда, процесс формирования города может занять 15-20 лет, и это нормальные, адекватные сроки для таких проектов, чтобы обеспечить и качество жизни людей и создать необходимый кадровый потенциал», — сказал Богомолов ТАСС.

Строить город сейчас выгоднее там, где уже есть какая-то инфраструктура, а не как в советское время «на пустом месте, параллельно подводя сети и дороги». 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовые города в Сибири от Шойгу

По его мнению, специализацией нового города должна быть функция наукограда с научно-исследовательской составляющей и финализацией продукции высокого передела, например для электронной и других высокоточных отраслей. А центры производства металлов могут быть на других площадках.

Однако город должен быть максимально близко расположен к месторождениям, чтобы снизить транспортные издержки на доставку сырья. Это может любой регион Центральной Сибири: Красноярский край, Хакасия или Тува.

Еще по теме
КамАЗ вернулся к пятидневке
Шойгу выбрал место для нового города в Сибири
Финляндия «накажет» Россию вырубкой лесов
Импортозамещенный «Суперджет‑100» впервые поднялся в воздух
смотреть все
Экономика #Промзона #Красноярск #Хакасия #Тува
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Будет больно»: произошла солнечная вспышка максимального класса
Объект 3I/ATLAS «выдал» свое искусственное происхождение
Началась мобилизация резервистов: кто отправится на сборы
Папа Римский Лев XIV назвал четыре любимых фильма
Обсуждение (11)
Мультимедиа
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Как табак завоевал мир
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
44
Киев погрузился во тьму после российских ударов
25
Российским заводам разрешат разбавлять бензин
25
ФСБ сообщила о предотвращении попытки угона МиГ-31 с «Кинжалом»
22
Набор добровольцев для защиты важных объектов начался в России
19
Первый российский человекоподобный робот завалился на сцене