Воздушные замки Шойгу, или Зачем нужны новые сибирские города

Министр обороны РФ, председатель Российского географического общества Сергей Шойгу подробно рассказал о проекте строительства новых городов в Сибири. Но его амбициозные мечты не разделили многие эксперты, которые не увидели за красивой картинкой реальных экономических расчетов.

Формально разработать предложения по развитию территорий просил президент РФ. «Мы много раз говорили об этом, Сергей Кужугетович является активным сторонником, я бы сказал даже, локомотивом этого проекта, надеюсь, что так и будет…», — сказал Путин.

И вот Шойгу представил проект строительства в Сибири трех-пяти научно-промышленных центров с населением от 300 тысяч до 1 миллиона человек.

Новые города построены для удобства жителей. Здесь есть современные заводы, которые с выгодой перерабатывают сибирские недра, вместо того, чтобы экспортировать ресурсы за рубеж. Города соединены модернизированным Транссибом и региональной авиацией с доступными билетами.

Москвичи и петербуржцы переезжают в новые сибирские мегаполисы ради дешевых квартир и перспективной карьеры, а также красивой природы. После этого население России распределяется по стране более равномерно и зарабатывает одинаково много.

Примерно так описал Шойгу за несколько недель перед выборами воскрешенную идею строительства новых центров промышленности в Сибири. Но у экспертов амбициозная идея вызвала разногласия….

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Председатель правления Сбербанка Герман Греф уверен, что инициатива создания новых городов очень правильная — уйти от хаотичной застройки вокруг предприятий. Правильнее заранее спроектировать, заняться градостроительным планированием. Это создаст совершенно другие условия комфорта как для жителей, так и для инвесторов и девелоперов.

Другие эксперты не разделили восторгов банковского сектора. «Не вижу большого эффекта этих высказываний перед выборами. Электорального значения это не имеет. Эти идеи не овладели массами, это точно совершенно», — прокомментировал Sibnet.ru политолог, кандидат исторических наук Сергей Комарицын.

Он уверен, что проект останется лишь мечтой министра обороны РФ и не будет реализован из-за его оторванности от жизни.

«Видится бесспорной перспектива освоения огромных средств. Строительство городов "под ключ" — это лакомый контракт, создание десятков тысяч рабочих мест и загрузка профильных и смежных предприятий. Однако какая польза от этого остальной стране с ее хронической нехваткой инвестиций, не очень понятно. Еще менее понятно, почему нельзя вдохнуть вторую жизнь в давно построенные города», — сказал BFM.ru политолог Георгий Бовт.

Он напомнил, что в Китае на строительстве городов в чистом поле были освоены миллиарды. Эти города стоят пустыми призраками, потому что даже в полуторамиллиардном Китае люди задают себе простой вопрос: а зачем я должен туда ехать, если никто насильно не принуждает?



Иностранцы увидели в проекте свои смыслы. Так, например, в статье Вероники Сушовой-Салминен в чешском издании Asopis argument утверждается, что Шойгу решил воскресить советский план по строительству новых городов, чтобы избежать внутреннего врага России — «разделение общества», как это было в Сирии и Ираке.

А есть ли рынок?

Шойгу не стал называть конкретные места строительства городов, а лишь примерное месторасположение и назначение. Так, между Красноярском и Братском может быть создан промышленный центр «Медь и электротехника». В Южной Сибири, по словам министра обороны, существуют возможности по созданию масштабной и высокодоходной добычи коксующегося угля.



В районе Канска может быть создано углехимическое производство востребованных пластиков из неликвидного сырья. Вокруг Лесосибирска существует потенциал для возникновения кластера «Лес и строительные материалы» с высокой продукцией верхних переделов и привлекательной экономикой.



«Речь идет не просто о строительстве в тайге новых населенных пунктов, а именно о развитии сибирских макрорегионов и всей страны», — отметил в интервью РБК Шойгу.

«За этим должны стоять многолетние исследования, в какое место мирового рынка мы со своими заводами влезем? Переработка леса. Лес сушить по климату выгоднее в Китае, чем здесь. Кадры в Китае более подготовленные для переработки леса, чем у нас», — объяснил свой скептицизм вице-президент Торгово-промышленной палаты Новосибирской области кандидат экономических наук Юрий Воронов.

По его мнению, кадры для новых заводов нужно было готовить десять лет назад, сейчас в регионе нет такого количества квалифицированных сотрудников. Их не хватает и в существующих городах Сибири. Все самые амбициозные кадры уезжают в Москву или за рубеж.

Удар по городам

«В новые города поедут люди из уже имеющихся сибирских городов. И без этого идет отток населения. Зачем этот отток населения увеличивать?» — задался вопросом Воронов.

При этом он уверен: пострадают такие города, как Новосибирск, который в советское время был заточен под изготовление различных изделий не для продажи населению, а для других предприятий.

Также у экспертов есть сомнения, что жители европейской части страны настолько авантюрны. Идеологических причин переезжать, как это было со всесоюзными стройками в СССР, сейчас нет.

Но Шойгу уверен, что его программа новых городов создаст привлекательные условия для притока в Сибирь населения. Например, по его мнению, можно продумать систему подъемных, льготных кредитов для приезжающих, предоставлять по «сибирской» ипотеке благоустроенное жилье или земельные участки для строительства собственного дома, увеличить размер материнского капитала и еще многое другое.

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Эти и другие меры, считает министр обороны, создадут так называемый эффект агломераций, когда вслед за приездом и концентрацией на какой-то территории новых людей, то есть потребителей, приходит бизнес для оказания различных услуг: от туризма и торговли до образования.

А далее, вследствие повышения комфорта жизни еще больше увеличивается приток людей и расширяется сфера услуг. Такой сценарий хорошо проявился в Москве и других крупнейших городах России.



«Условия для людей, живущих в Сибири, должны стать совсем иными. Ведь почему возникла идея строительства новых городов, новых агломераций? Потому что современным городам нужно правильное зонирование. Вместо грязных промзон и бесконечных пробок должны быть грамотно спланированные пространства — и для работы, и для отдыха, и при этом обеспечивающие мобильность», — сказал Шойгу.

При этом он считает, что инвестировать в макроэкономические проекты в Сибири наряду с государством должен и частный бизнес. Министр также предлагает стимулировать перенос и регистрацию штаб-квартир работающих в Сибири крупнейших российских компаний в регионы присутствия, чтобы пополнять их бюджеты в качестве налогоплательщиков.

Однако независимые эксперты пока уверены, что крупным компаниям невыгодно вкладываться в подобные проекты.

«Советский опыт, на который ссылается военный министр, показывает, что отсутствие экономического обоснования ведет к печальным последствиям. В свое время ровно так построили Норильск, содержать который нерентабельно, а жить там сильно некомфортно. И теперь градообразующий "Норникель" тратит миллионы на переселение "лишних людей" на юг», — привел пример из недавней истории политолог Бовт.