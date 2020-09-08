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Как штурмовали Ангару: уникальная стройка Братской ГЭС

Автор:
Елена Медведева, Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Иркутской области
Стройка самой крупной в мире для середины XX века гидроэлектростанции — Братской ГЭС — стала легендой. Возводился объект на Ангаре по уникальной технологии — «со льда». И строились там не только здания, дома и плотины, но и человеческие судьбы.
8 сентября 1967 года построенная ударными темпами Братская ГЭС была принята Госкомиссией. Несколько лет она удерживала мировое первенство по мощности — СССР выиграл энергетическую гонку. На сегодня Братская ГЭС остается третьей в России и одной из крупнейших в мире.

Окончательное решение о строительстве Братской ГЭС и одновременно крупного сибирского города было принято в 1954 году. Осенью туда отправились первые строители. Строительство ГЭС, как тогда происходило со знаковыми объектами, было объявлено ударной комсомольской стройкой.

В тайгу близ Ангары поехали добровольцы со всей страны. Ехали и комсомольцы, и кадровые строители, и демобилизованные солдаты …и вчерашние школьники. В музее БратскГЭСсстроя рассказывают историю о 25 выпускниках из деревни Черемшаны, приехавших на стройку сразу после окончания школы. Вместе с классным руководителем.

«Это бы единый порыв. Ехали не за длинным рублем, а движимые идеей, построить в непроходимой тайге город, в котором будет жить молодежь, а потом и их дети», — рассказывает заведующая музеем Наталья Гудкова.

Фото: © пресс-служба правительства Иркутской области

Борис Санников — один из тех, кто, бросив все, уехал в Сибирь. Все его вещи тогда поместились в небольшом отцовском чемодане. 

«Тогда все, молодежь особенно, хотели проявить себя где-то. Что-то сделать, оставить какую-то пользу. Ну а такой случай, чтобы построить гидроэлектростанцию – это было особое желание. А мы были смелые, рвались в бой», — вспоминает он.

Фото: © пресс-служба правительства Иркутской области

У большинства приехавших не было профессии. Но нужны были плотники, и люди учились строить первые дома, нужны были скалолазы-взрывники, осваивали и эту специальность. 

Впрочем, суровая тайга безжалостно испытывала энтузиастов на прочность. «Утром встанешь, а волосы в инее. В стужу с нетерпением ждали, вот лето придет, а летом появился гнус, еще неизвестно, что хуже – мороз или мошка. Ее душили дустом (ДДТ)», — рассказывается в документальном фильме «Братская ГЭС. 15 лет истории».

Тяжелая работа в лютый мороз и в адскую жару ломала чересчур романтичные натуры, а также тех, кто приехал на стройку за быстрыми и легкими деньгами. И многие бежали прочь из неприветливой сибирской тайги.

«Были те, кто ехал обратно. Они ринулись туда заработать. А там еще ничего нет. Поэтому и заворачивали назад. Нормальная зарплата была. Но, конечно, никакая там она не фантастическая была, как некоторые мечтали», — отмечает Санников.

Фото: © пресс-служба правительства Иркутской области

Но, несмотря на суровые условия, которые порой требовали нечеловеческой выдержки, многие все же продолжали строить. Чтобы остаться в городе, возведенном своими руками. Навсегда.

Пойти на штурм

Выступая на открытие Куйбышевской ГЭС Никита Хрущев намекнул на соревнование с капиталистическими странами в скорости постройки ГЭС. Нельзя было «заморозить» стройки и ждать до лета. Тогда была собрана группа инженеров, впоследствии названная «группой штурма».

Первое перекрытие на Ангаре запланировали на март (1957 года). В это время река еще покрыта многометровым льдом. Подобного «штурма со льда» не совершал еще никто в мире. У инженеров и строителей не было опыта, на который можно было опереться. Но была установка — начинать строительство срочно.

Они должны были просчитать все риски, понять — выдержит ли 2,5-метровый лед технику, которая выйдет на него. И еще изобрести способ извлечения из реки льда. 

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И изобрели — на лед выезжали тракторы с баровой пилой, лед резали на ровные кубы и затем извлекали. Ледяное крошево доставали вручную. Люди работали по колено в ледяной воде… И таким образом за время строительства первого перекрытия с реки вывезли около 2 тысяч вагонов со льдом.

А спустя два года, в 1959 году провели второе, фронтальное перекрытие Ангары. Это было незабываемое зрелище. Длилось оно 19 часов. Те, кто не работал на строительстве перекрытия, не уходили спать. Они смотрели, как на мост заезжают грузовики и в зеленую воду Ангары с моста скидывают тяжелые диабазовые глыбы.

Когда камни сбрасывали в воду, машина под тяжестью глыб наклонялась, буквально поднимаясь на дыбы. Передние колеса зависали в воздухе и автомобили еле удерживались на задних.  

Фото: © пресс-служба правительтсва Иркутской области

В час на мост заезжало по 190 машин. И почти на каждой глыбе белыми буквами было написано: «Мы покорим тебя, Ангара». Но могучая река, словно насмехаясь над людьми, порой подхватывала огромные глыбы, как легкие камушки, и уносила прочь. 

Когда к утру на поверхности реки наконец-то увидели камни, рабочие начали кричать от радости и аплодировать. Они покорили реку. 

А вот бывший посол в США в СССР Аревелл Гарриман немного опоздал на строительство перекрытия. Его встретил начальник Братскгэсстроя, «отец» Братской ГЭС Иван Наймушин, но на вопрос о возможности посмотреть на перекрытие Ангары только развел руками. Тогда раздосадованный экс-посол на чистом русском языке выразил всю степень негодования.

В стихах и в песнях

С сентября 1963-го станция стала равной пяти Днепрогэсам. А 8 сентября 1967 года Государственная комиссия приняла Братский гидроузел в постоянную эксплуатацию с оценкой «отлично». 23 сентября того же года Братской ГЭС было присвоено имя 50-летия Великого Октября и до 1971 года Братская ГЭС была самой мощной в мире.

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То, что совершили советские инженеры и строители передал в балладе «Братская ГЭС» поэт Евгений Евтушенко. 

Ей посвятили песенный цикл «Таежные звезды» композитор Александра Пахмутова, поэты Николай Добронравов и Сергей Гребенников. Самая популярная песня из цикла — «Главное ребята, сердцем не стареть».

Сейчас на Братской ГЭС работают восемнадцать гидротурбин. Гидроэлектростанция на Ангаре вырабатывает 22 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год. В стране по общей установленной мощности Братская ГЭС уступает только Красноярской и Саяно-Шушенской. 

Энергия ГЭС используют на производстве цветных металлов, деревообработке, промышленности строительных материалов, добыче и обогащении железной руды.

Города под водой

Напорные сооружения ГЭС создали Братское водохранилище. Его протяженность — 750 километров при ширине 20 километров. Водохранилище используется для судоходства, сплава леса, водоснабжения. В нем водится более 35 видов рыбы.

Но в зоне затопления Братского моря оказалось 130 тысяч гектаров сельхозугодий. Из зоны водохранилища пришлось переносить 57 промышленных предприятий и 238 населенных пунктов, среди которых старый Братск, Заярск, Усть-Уда, Тельма, Балаганск и многие другие. 

Фото: © Svetlana Ivanova / CC BY 3.0

О трагедии жителей, вынужденных расстаться с родным домом и малой родиной, написал Валентин Распутин в повести «Прощание с Матерой».

В зоне затопления также оказалось около 40 миллионов кубометров леса. Часть деревьев срубили, связали в плоты и оставлена на берегах. Когда вода поднялась, они всплыли и буксирные катера доставили их на лесопромышленные предприятия.

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