Шойгу выбрал место для нового города в Сибири

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу предложил построить новый город в Сибири, который будет гордостью российских архитекторов. Это будет спутник Саяногорска в Хакасии.

Шойгу на встрече, посвященной развитию кластера переработки критических материалов в Сибири, назвал Саяногорск базовым городом для бизнеса, Саяно-Шушенской и Майнской гидроэлектростанций, а также для энергетиков.

«Но хотелось бы все-таки построить то, что будет составлять гордость не только сибирских архитекторов, но и вообще наших российских строителей и архитекторов. Это я говорю как участник строительства первой части города Саяногорска», — цитирует секретаря Совбеза ТАСС.

Шойгу в 2021 году представил проект строительства в Сибири трех-пяти научно-промышленных центров с населением от 300 тысяч до 1 миллиона человек. По его задумке, современные заводы перерабатывали недра вместо того, чтобы экспортировать их за рубеж. В города переселялись жители столиц, привлекаемые дешевыми квартирами и красивой природой.