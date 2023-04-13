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Военный налог придумали для россиян

Источник:
НСН
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Депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести военный налог, сборы которого будут направляться на нужды армии. По словам парламентария, новый налог должен взиматься с россиян моложе 45 лет в размере 2-3% от доходов.

«Хотите спать спокойно и не думать о мобилизации? Отдавайте 2-3% плюсом к НДФЛ. Сложно что ли? Это 1-2 тысячи рублей с каждого из 40 миллионов, получается уже больше 50 миллиардов рублей в месяц», — сказал Нилов в интервью НСН.

Он уточнил, что пока идея нового налога находится на уровне обсуждения концепции. Его введение должно стать дополнительной мотивацией для военнослужащих.

По оценке Нилова, введение нового налога позволит увеличить в два раза сегодняшнее финансирование каждого участника СВО — они станут получать не 200 тысяч рублей, а 400–500 тысяч.

«Это не обременение, это не кара, это вариант всеобщей поддержки всех наших героев, которым выпало первыми пойти в окопы», — подчеркнул депутат Госдумы.

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Экономика #Деньги #Армия
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