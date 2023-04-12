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Губернатор Кузбасса заявил о готовности ко второму сроку

Источник:
Sibnet.ru
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Фото: © телеграм-канал «Цивилев. Live»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что готов работать еще один срок на посту главы региона.

«Я к этой работе дальнейшей готов. Но принимать решение будет житель Кузбасса. Увидим, какое решение примут кузбассовцы. Я подчеркиваю, что я к этой работе готов», — сказал Цивилев на пресс-конференции.

Выборы главы Кузбасса должны пройти в сентябре.

Цивилев пришел в Кемеровскую область в 2018 году на пост вице-губернатора, до этого возглавлял угольную компанию «Колмар». Стал и.о. главы региона после отставки Амана Тулеева, произошедшей после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня».

Цивилев выиграл выборы в сентябре 2018 года, набрав более 81% голосов.

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Политика #Местная власть #Кузбасс
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Uynachalnica

Наследство чубайсика покоя не дает?

STRYKER9800

Сам то ты под Артемовск не желаешь? Шагом марш в военкомат!! Эксперт диванный)))

alex-daredevil

Указал бы хоть один пример, не однократной эффективности приватизации.

-БЕРКУТ-

конечно удобно, снять ответственность с государства, и потом обвинять в развале предприятий частников