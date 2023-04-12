Губернатор Кузбасса заявил о готовности ко второму сроку

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что готов работать еще один срок на посту главы региона.

«Я к этой работе дальнейшей готов. Но принимать решение будет житель Кузбасса. Увидим, какое решение примут кузбассовцы. Я подчеркиваю, что я к этой работе готов», — сказал Цивилев на пресс-конференции.

Выборы главы Кузбасса должны пройти в сентябре.

Цивилев пришел в Кемеровскую область в 2018 году на пост вице-губернатора, до этого возглавлял угольную компанию «Колмар». Стал и.о. главы региона после отставки Амана Тулеева, произошедшей после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня».

Цивилев выиграл выборы в сентябре 2018 года, набрав более 81% голосов.