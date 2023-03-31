Мобильное приложение определит неполадки автомобиля по звуку

Мобильное приложение для автолюбителей «Автошазам» появится до конца текущего года для устройств на базе iOS и Android. Сервис определяет возможные неполадки транспортного средства при помощи искусственного интеллекта.

Разработчиком приложения является компания Simble. Отмечается, что специально обученный алгоритм искусственного интеллекта должен будет определить возможные неполадки авто по звуку.

Создателям сервиса удалось адаптировать его алгоритмы под характерные проблемные звуки транспортного средства, такие как неполадки с турбонаддувом, клапанами, приводным ремнем, системой охлаждения, вентилятором охлаждения и кривошипно-шатунным механизмом.

В приложении необходимо будет указать пробег, возраст и VIN-номер транспортного средства. По оценкам разработчика, сервисом смогут воспользоваться около 500 тысяч человек в год.