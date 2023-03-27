ЕС пообещал России санкции за ядерное оружие в Белоруссии

Евросоюз введет новые санкции в случае согласия Белоруссии разместить на своей территории российское тактическое ядерное оружие (ТЯО), заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Размещение Белоруссией российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Белоруссия может остановить это, это ее выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями», — цитирует РИА Новости Борреля.

Президент России Владимир Путин накануне сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении ТЯОв Белоруссии. Как объяснил глава государства, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

По его словам, Россия делает то, чем США занимаются десятилетиями. Строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии закончат 1 июля.

Во вторник заместитель министра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон, помимо танков Challenger 2, передаст украинской армии бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.