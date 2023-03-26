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Путин заявил о размещении ядерного оружия в Белоруссии

Источник:
«Россия-24»
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Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Россия по просьбе белорусской стороны разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, в этом «нет ничего необычного». «Соединенные Штаты делают это в течение десятилетий. Они разместили уже давно на территориях своих стран-союзников, стран НАТО, в Европе свое тактическое ядерное оружие. В шести государствах — это Германия, Турция, Нидерланды, Бельгия, Италия и Греция — ну, в Греции сейчас нет, но хранилище есть», — отметил Путин .

«И мы договорились [с Белоруссией], что мы сделаем то же самое. Не нарушая, хочу это подчеркнуть, своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия», — уточнил президент России.

Он добавил, что Россия помогла Белоруссии переоборудовать их самолеты. «10 самолетов готовы для применения такого типа оружия. Мы уже передали в Беларусь наш известный, очень эффективный комплекс "Искандер", он тоже может быть носителем [тактического ядерного оружия]», — продолжил Путин.

«С 3 апреля приступаем к обучению экипажей и 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии», — сообщил президент России.

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