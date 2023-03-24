Представлена секс-кукла из аниме по игре Cyberpunk 2077

Компания Game Lady Doll, которая специализируется на производстве секс-кукол, представила новый продукт с внешностью Люси из аниме «Киберпанк: Бегущие по лезвию», снятого по мотивам игры Cyberpunk 2077.

Благодаря каркасу EVO, Люси имеет множество подвижных суставов как у человека. Кроме того, у нее имеются подвижные глаза, а также имплантированные ресницы и брови, пишет издание VGTimes.

Рост куклы составляет 156 сантиметров, обхват груди — 56 сантиметров, обхват талии — 56 сантиметров, обхват бедра — 82 сантиметра. Длина рук и ног — 64 и 82 сантиметра соответственно, весит Люси 30 килограммов.

Модель Люси уже можно заказать на сайте производителя, она обойдется в 2700 долларов, в пересчете на рубли это примерно 215 тысяч. Компания при необходимости осуществляет доставку в Россию.

Люси — нетраннер, наемница и бывшая сотрудница корпорации «Арасака». В аниме она предстает перед зрителями молодой девушкой с белыми от природы волосами и фиолетовыми глазами.