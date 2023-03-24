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Российский смартфон AYYA T1 не нашел спроса у потребителей

Источник:
Sibnet.ru
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Мария Бутина демонстрирует смартфон AYYA T1
Фото: © Мария Бутина

Российский защищенный смартфон AYYA T1 не снискал популярности у пользователей. В госсектор поставлено всего 2 тысячи устройств, а купили его в России всего 905 раз.

Смартфоны AYYA T1 поступили в продажу в октябре 2021 года и с того момента было продано всего 905 устройств, что составило 18% от общего размера поставки от китайского производителя, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к ритейлерам.

По данным издания, в страну привезли всего 5000 устройств, а из-за низкого спроса ритейлеры вынуждены снижать цены. На старте AYYA T1 стоил 19 тысяч рублей, а сейчас цена варьируется от 7,5 до 13 тысяч рублей в зависимости от магазина.

Производитель «Смартэкосистема» (входит в группу «Ростех») прокомментировал ситуацию и сообщил, что скидки связаны не с низкой популярностью, а с желанием предоставить защищенные устройства более широкому кругу потребителей.

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AYYA T1 — отечественный смартфон, позиционируемый как защищенное средство связи. Он имеет функцию отключения камеры и микрофона, за что получил неофициальное название «трастфон».

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Топ комментариев

MuCbE

Ну так если Украина продаст Киев, Одессу, Львов или что они там собрались продавать, что от страны останется...

Asd10

Ласковый телёнок двух маток сосёт. Чего вам не так??)))

pepelmetal

С 90х годов слышу как ещё чуть чуть и будет наукраине как в Швейцарии

Asd10

Мозгов бы тебе маленько, русский сибиряк... Когда в Новгороде на бересте писали, в "колыбели цивилизации"...