Российский защищенный смартфон AYYA T1 не снискал популярности у пользователей. В госсектор поставлено всего 2 тысячи устройств, а купили его в России всего 905 раз.

Смартфоны AYYA T1 поступили в продажу в октябре 2021 года и с того момента было продано всего 905 устройств, что составило 18% от общего размера поставки от китайского производителя, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к ритейлерам.

По данным издания, в страну привезли всего 5000 устройств, а из-за низкого спроса ритейлеры вынуждены снижать цены. На старте AYYA T1 стоил 19 тысяч рублей, а сейчас цена варьируется от 7,5 до 13 тысяч рублей в зависимости от магазина.

Производитель «Смартэкосистема» (входит в группу «Ростех») прокомментировал ситуацию и сообщил, что скидки связаны не с низкой популярностью, а с желанием предоставить защищенные устройства более широкому кругу потребителей.

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AYYA T1 — отечественный смартфон, позиционируемый как защищенное средство связи. Он имеет функцию отключения камеры и микрофона, за что получил неофициальное название «трастфон».