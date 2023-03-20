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Сотрудникам Кремля приказали избавиться от iPhone

Источник:
«Коммерсантъ»
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Айфон
Фото: © Sibnet.ru

Сотрудникам внутриполитического блока администрации президента РФ дали указание избавиться от смартфонов iPhone к 1 апреля этого года из-за соображений безопасности.

До конца марта сотрудники Кремля должны или выбросить свои iPhone или отдать детям. Соответствующее указание они получили на прошедшем в марте семинаре в Подмосковье, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Среди участников семинара была дискуссия о необходимости такой меры, но первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко поставил точку в обсуждении и установил для своих сотрудников крайний срок избавления от техники Apple до 1 апреля.

Новое требование связывают с тем, что смартфоны iPhone в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных специалистов, взамен сотрудникам рекомендовали приобретать телефоны на Android, китайских аналогах или на российской операционной системе «Аврора».

К внутриполитическому блоку президентской администрации относят четыре управления. Это управления по внутренней политике, по общественным проектам, по обеспечению деятельности Госсовета, по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

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Политика #Россия #Смартфоны
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